الأخبار/ ليا القزي

قالت إنّ الحكومة تستطيع أن تستورد البنزين والمازوت مباشرةً، وتستطيع أن تُجبر شركات الأدوية على ضخّ المخزون الذي تمتلكه في الأسواق وتنتقل نحو الاستيراد المُباشر وحماية صحة الناس وحياتهم. الحلول البديلة موجودة، لكنّ السلطة قرّرت صرف النظر عنها مقابل تكبير سطوة أصحاب الاحتكارات، عبر قرارها الاقتراض من مصرف لبنان لمصلحة شركات المحروقات والأدوية. وقالت إنّ آلاف الحوادث البيئية والاقتصادية والمالية والصحية سُجّلت حول العالم، ولم تترك أي دولة شعبها ليتدبّر أمره بنفسه، كما تفعل السلطة في لبنان، وأضافت إنّ الأسوأ من ترك الناس يموتون تحت الأنقاض، جرّاء انقطاع الدواء والمحروقات وانهيار العملة وفقدان الأجور قيمتها والتضخّم المرتفع، أنّ المسؤولين حين يجتمعون ليُفكّروا بحلّ للأزمة... يتّخذون تدابير تؤمّن "بيئة سليمة" لعمل شركات الاستيراد الخاصة ــــ أي المُحتكرين الذين يبتزّون الدولة لتأمين مصالحهم وإلا يقطعون السلع الأساسية عن الناس (كاستدانة الحكومة من مصرف لبنان لمصلحة شركات استيراد المحروقات). كذلك قالت نقلاً عن خبراء قانونيين واقتصاديين تساؤلهم ما هو المانع الذي يحول دون لجوء الدولة إلى الاستيراد، وإلى مصادرة سلع رئيسية وتوفيرها للمواطنين بغية الحفاظ على أمنهم وصحتهم؟

نداء الوطن – ألان سركيس

تحدّث عن أنّ المملكة العربية السعودية تفتح صفحة جديدة من العلاقات مع لبنان، ممرّها هذه المرّة البطريركية المارونية، في عودة إلى سياسة الانفتاح وتثبيت سياسة "المملكة مع كل لبنان". وقال إنّ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يحاول ملء الفراغ الذي يسبّبه غياب الحكومة وأجهزة الدولة، متسلّحاً بدعم شعبي من كل الطوائف والمناطق، وهو الذي يخوض معركة منع تغيير وجه لبنان وضرب علاقاته مع الدول العربية والغربية. مضيفاً أنّه في المعلومات التي حصلت عليها "نداء الوطن"، فإن البخاري يؤكد أنّ عصر الوكالات الحصرية في لبنان ولّى، والمملكة تريد أن تفتح علاقات مباشرةً مع كل المكوّنات اللبنانية وعلى رأسها البطريركية المارونية التي تخوض معركة تحرير لبنان واسترجاع الدولة، وبالتالي فإنها لا تُقفل على أي فريق لبناني، حتى أنها تفصل علاقتها مع الطائفة الشيعية عن خصومتها مع "حزب الله" الذي تعتبره يُنفّذ سياسة إيران. كذلك قال إنّ المعلومات تؤكّد أيضاً أن البطريرك الراعي مستعدّ للقيام شخصياً بزيارة جديدة إلى السعودية، لإصلاح العلاقات وحماية مصالح الشعب اللبناني هناك وحماية علاقات البلدين، على رغم أن هذا الأمر من واجبات الدولة الغائبة عن السمع، وهو سيتحرّك في أي وقت عندما تدعو الحاجة.

الشرق/ خيرالله خير الله

تناول زيارة سفيرتا فرنسا وأميركا إلى المملكة العربية السعودية للبحث في الملف اللبناني وقال: إنّ البيانان الصادران عن السفارتين الأميركية والفرنسية يؤكدان فقدان المجتمع الدولي أي أمل بإنقاذ لبنان من دون مبادرة خارجة عن المألوف. متسائلاً هل تعيد اميركا وفرنسا السعوديّة إلى لبنان؟