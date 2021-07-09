روسيا اليوم

بايدن: "طالبان" وصلت إلى أقوى مستوى من الناحية العسكرية منذ 2001

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن حركة "طالبان" الأفغانية وصلت في الوقت الحالي إلى أقوى مستوى لها عسكريا منذ عام 2001. وأكد بايدن، أن المهمة العسكرية للقوات الأمريكية في أفغانستان ستنتهي يوم 31 أغسطس المقبل، مشيرا إلى أنه لن يرسل جيلا آخر من الأمريكيين إلى الحرب في أفغانستان. وقال: "ننهي أطول حرب لأمريكا"، مؤكدا "أننا لم ندخل أفغانستان من أجل بناء الأمة. هذا حق ومسؤولية الشعب الأفغاني وحده أن يقرر مصيره وكيف يريد إدارة بلاده". وبشأن مستقبل أفغانستان، قال بايدن إن الاستخبارات الأمريكية لا تعتقد بأن الحكومة الأفغانية ستنهار، واعتبر أن سيطرة "طالبان" على أفغانستان ليست حتمية. وأضاف بايدن أنه لا يثق بـ "طالبان"، لكنه يثق بقدرات القوات الأفغانية. ولفت إلى أنه أنه لم يتمكن أي بلد من توحيد أفغانستان في وقت سابق. وأكد أن الولايات المتحدة لا تتحمل المسؤولية عن الضحايا المدنيين في حال فرضت "طالبان" السيطرة على أفغانستان.

روسيا اليوم

مجلس الأمن يدعو إلى التفاوض لحل أزمة "سد النهضة" برعاية إفريقية

شدد مجلس الأمن الدولي، في جلسة خصصها للنظر في أزمة "سد النهضة" الإثيوبي، على أهمية إطلاق حوار بناء بين أطراف النزاع الثلاثة برعاية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. وأوضح مندوب تونس في مجلس الأمن خلال الجلسة أن بلاده "تؤيد اتفاقا ملزما بشأن سد النهضة ويحفظ الحقوق المائية للدول الثلاث". من جهتها، قالت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن إن "التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة يتطلب تسوية وتنازلات من كل الأطراف". ودعا مندوب كينيا في المجلس جميع الأطراف إلى "العودة لطاولة المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الإفريقي". وأعرب المندوب الروسي عن قلق موسكو من تنامي الخطاب التهديدي في أزمة سد النهضة، مضيفا أن بلاده تتفهم موقف السودان ومصر من ملء وتشغيل سد النهضة، كما شدد على أن حل الخلاف لا يكون إلا عبر الدبلوماسية. وأضاف أن السلطات الروسية "قلقة من تنامي الخطاب التهديدي في أزمة سد النهضة". من جهتها، شددت المندوبة الأمريكية في المجلس على أن واشنطن تؤمن أن "الاتحاد الإفريقي هو الأنسب لتسوية أزمة سد النهضة". وأعرب مندوب فرنسا عن قناعته بـ"إمكان التوصل السريع إلى حل تحت مظلة الاتحاد الإفريقي"، فيما قال مندوب الصين إن بكين "تدعم الوساطة الإفريقية في أزمة سد النهضة وتدعو الدول الثلاث الصديقة للحوار".