الوكالة الوطنية للإعلام

وزير الصحة تبلغ من مصرف لبنان بدء التحويلات المصرفية لشركات الأدوية وترأس اجتماعا للجنة المكلفة ملف الدواء

ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف الدواء. وتناول البحث تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المصرف المركزي، وإبلاغ حاكم المصرف الدكتور رياض سلامة للوزير حسن ببدء إصدار التحويلات المصرفية لشركات الأدوية. واستعرض الحاضرون السياسة الطارئة لتحديد الأولويات والتي تغطي الحاجة الأساسية والمدروسة للسوق وفق الدعم المتوفر، وماهية الإجراءات التي ستعتمد لمواكبة الأزمة. وأعطى الوزير حسن توجيهاته لتكثيف التفتيش على المؤسسات الصيدلانية للحؤول دون احتكار الدواء، خصوصا أن عددا من هذه المؤسسات يفترض رفع الدعم فيمتنع عن بيع الدواء لمحاولة الإستفادة من إرتفاع الأسعار. ولفت إلى "أهمية ترشيد بيع الدواء في الصيدليات وتنفيذ المذكرات والقرارات الصادرة عن الوزارة الآيلة إلى صرف الدواء للمواطن المستحق". وأكد أن "اجتماعات اللجنة مفتوحة للمواكبة المستمرة لملف الدواء".

وكالة الأناضول

أكار: نعزز قدراتنا الدفاعية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الخميس، إن بلاده تسعى لزيادة قدراتها الدفاعية عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص. جاء ذلك خلال مشاركته في حفل افتتاح منشأة لصيانة طائرات شحن عسكرية من طراز "إيرباص إيه 400إم" في ولاية قيصري، وحفل تسلم أول طائرة تم تحديثها من الطراز المذكور. وأضاف أكار "لقد اعتمدنا نموذج أعمال أكثر كفاءة وفعالية قائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع مصالحنا الوطنية، ومتطلبات العصر". وتابع "بالتالي، نحاول زيادة قدراتنا في المجالات التي تتطلب التطور التكنولوجي في الصناعات الدفاعية وضمان استدامته". وأكد أن منشأة صيانة طائرات الشحن العسكرية من طراز "إيرباص إيه 400إم" يحمل معايير دولية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

كندا: لن نسمح للسياح غير المطعمين بدخول البلاد

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الخميس، إن السياح الأجانب الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لن يكون مسموحا لهم دخول البلاد لبعض الوقت. جاء هذا ردا على سؤال للصحفيين بشأن الموعد الذي سوف تسمح فيه الحكومة الكندية للسياح غير المطعمين بدخول البلاد، بحسب "رويترز". أكد رئيس الوزراء أن الحكومة الكندية ترفض أن تجعل التقدم الذي تم إحرازه في احتواء وباء كورونا عرضة للخطر. وقبل نحو أسبوعين أعلنت الحكومة الكندية تخفيف قيود السفر المتعلقة بفيروس كورونا للأشخاص الذين حصلوا على تطعيم كامل. وذكر بيان لحكومة جاستن ترودو أن الكنديين والسكان الحاصين على تطعيم كامل سوف يتم إعفاؤهم من شرط الإقامة 3 أيام داخل فندق ومن الخضوع لحجر الصحي لمدة 14 يوما عند وصول البلاد.