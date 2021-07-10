TL

إذ وباختصار يجمع العالم على مطالبة المسؤولين اللبنانيين بالإسراع بتأليف حكومة اختصاصيين وبصلاحيات كاملة تتولى فورا المباشرة بإصلاحات ضرورية كشرط لبدء تحويل المساعدات المالية والدعم على أنواعه.

المنار

البلد مطفأ عن بكرة ابيه، الا من نار الوجع. كل معامل الكهرباء مطفأة لغياب الفيول، وكثير من المحركات مطفأة او في طوابير تبحث عن المازوت او البنزين، فيما بيانات مصرف لبنان ترصد ورقيا الاعتماد تلو الاعتماد، ولم يعد بالامكان الاعتماد عليها لان الواقع مخالف لكل ما يدعى ويقال.

nbn

انعقدت الجلسة المشتركة لهيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الإدارة والعدل في عين التينة تلبية لدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري بهدف درس طلب رفع الحصانة الذي ورد من وزارة العدل في ملف تفجير المرفأ.

الجلسة تزامنت مع تحرك لأهالي شهداء إنفجار المرفأ حيث أوفد الرئيس بري مستشاره علي حمدان إليهم ناقلا إلتزام رئيس المجلس بالقانون ووقوفه إلى جانب الأهالي.

mtv

صادرا عن الخارجية الروسية مفاده ان اتصالا جرى بين الممثل الخاص للرئيس الروسي والرئيس الحريري شدد فيه بوغدانوف على ضرورة تشكيل حكومة "مهمة قادرة" من التكنوقراط برئاسة الحريري. البيان الروسي ليس الأول ومضمونه مكرر ومألوف، ولكن هل لتوقيته بالتزامن مع المساعي الغربية -العربية أي تأثير؟

NTV

جرى رفع الغلاف الجوي السياسي ليشكل حصانة لفت المطلوبين للقضاء في جريمة المرفأ من نواب ووزاء وقادة أمنيين هي البلاد التي لا يخرقها استدعاء ولا ادعاء ولا كل ما يمت الى المحاسبة بصلة فالفاعلون هم الحاكمون الذين لن يقدموا أنفسهم للمحاكمة، وخرج اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب بقرار عدم المس بالحصانات طلبا لمزيد من المعلومات والمستندات.

OTV

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم أمس وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار، وعرض معه الوضع في "مطار رفيق الحريري الدولي"، والإجراءات المُعتمدة لتنظيم إستقبال الوافدين.

LBC

وزير الداخلية لم يعط الإذن باستجواب اللواء عباس ابراهيم. هيئة مكتب المجلس تريثت في الموافقة على رفع الحصانة عن النواب، وعللت تريثها بطلب خلاصة عن الأدلة الواردة بالتحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها اثبات الشبهات والمتعلقة بكل من المدعوين للاستجواب، سندا للمادة 98، للتأكد من حيثيات الملاحقة، ليبني على الشيء مقتضاه.

الميادين

تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الجمعة، قراراً يمدد لـ6 أشهر، قابلة للتجديد وفق شروط، آلية إيصال المساعدات الإنسانية، عبر الحدود التركية إلى معبر باب الهوا السوري.

في هذا الإطار، قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، إنّ الوفدين الروسي والصيني ووفود أخرى بذلت جهوداً لتسليط الضوء على جوانب تخدم هدف تحسين الوضع الإنساني وإيصال المساعدات إلى محتاجيها من داخل سوريا.

الجزيرة

أعلن العراق اليوم الجمعة عن اعتقال عدد من منفذي الهجمات الأخيرة ضد الوجود الأميركي وبعض المنشآت الحكومية، ومن جانبها أكدت الولايات المتحدة تعرض جنودها في سوريا والعراق لتهديد خطير بأسلحة فتاكة.

العربية

أكملت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعدادها لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام، بتسخير جميع ما تملك من إمكانيات من قوى بشرية بالإضافة إلى أسطولها من سيارات إسعاف والعربات المخصصة للكوارث وغيرها من المركبات.