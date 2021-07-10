لبنان الحر

دعا نائب رئيس مجلس الوزراء السابق ​غسان حاصباني​، إلى "رفع الحصانات وتسهيل عمل ​القضاء، والإتاحة للبريء أن يثبت براءته والمذنب أن يحاسَب"، مشيرًا إلى أنّكم "تدينون بذلك لمن قتلوا ومَن تشرّدوا ومَن لا يزالوا يلملمون الجراح في مار مخايل و​المدور​ و​الجميزة​ و​الأشرفية​ والجعيتاوي و​الرميل​ و​الكرنتينا​ ومينا الحصن و​بيروت​ كافّة".

صوت لبنان

أكّد عضو لجنة الدفاع في مجلس النواب الفرنسيّ أن السياسيين اللبنانيين هم من فشلوا وليست فرنسا وعلى المسؤولين اللبنانيين تحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب”.

radio orient

اشار المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ في بيان، الى انه "في بيان صادر عن ​وزارة الخارجية الروسية​ في 9 تموز الحالي، أنه بناء لاتفاق مسبق، جرى اتصال هاتفي بين الممثل الخاص لرئيس ​روسيا​ الاتحادية في الشرق الأوسط وبلدان ​أفريقيا​ نائب وزير الخارجية الروسي ​ميخائيل بوغدانوف​ والحريري. وعرض الحريري أثناء المكالمة لوجهة نظره وتقييمه ورأيه في ما يتعلق بتطور الأحداث الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في لبنان، والذاهبة في اتجاه مزيد من التعقيد والصعوبات".

اذاعة النور

يتوقع ان تتفاقم ازمة الكهرباء الحالية الناجمة عن تراكمات الهدر والفساد التي يضاف اليها تأخر صرف اعتمادات استيراد مادة الفيول والذي يتكرر كل فترة، وبالتالي سيصل التقنين الى الحدود القصوى. كما يزيد حدة الازمة التقنين القاسي في مولدات الكهرباء.

صوت المدى

استقبل ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​، الوزيرة السابقة ندى البستاني ووفدا من "​التيار الوطني الحر​" في هيئة ​كسروان​، والذي أكد "دعم التيار لمواقف صاحب الغبطة الوطنية، وأن "التيار الوطني الحر" سيبقى دائما تحت عباءة ​بكركي​".