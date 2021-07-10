مدد مجلس الأمن أمس التفويض الممنوح للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من أجل مواصلة عمليات إيصال المساعدات الإنسانية عبر معبر وحيد هو باب الهوى الحدودي مع تركيا إلى أكثر من ثلاثة ملايين من السوريين المحتاجين في شمال غربي سوريا، بعد مفاوضات صعبة وتسوية ملتبسة حول المدة، إذ أكد الدبلوماسيون الغربيون أنها لسنة كاملة يتخلل منتصفها تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لكن الجانب الروسي أبقاها مشروطة.

أحكمت حركة "طالبان" سيطرتها، أمس، على مزيد من المعابر الحدودية لأفغانستان مع العالم الخارجي، في وقت تجاهد القوات الحكومية لمنع سقوط مزيد من المناطق في أيدي خصومها، مع اقتراب الولايات المتحدة من إكمال إنهاء وجودها العسكري في هذا البلد.

حض وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، أعضاء مجلس الأمن على القيام بعمل "وقائي" للحيلولة دون انفجار الأزمة المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي أكدا أنه يشكل "تهديداً وجودياً" لنحو 150 مليوناً من مواطني بلديهما.

بدأ فريق الرئيس الأميركي جو بايدن في التعامل مع احتمال أن يكون الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، الذي وعدت واشنطن بإحيائه، بات بعيد المنال. وتضاءلت الآمال مؤخراً في العودة السريعة للاتفاق النووي بعد ست جولات من المفاوضات في فيينا، مع القليل من الدلائل على موعد بدء الجولة السابعة. وتفاقم الجمود بسبب التقدم التكنولوجي الذي حققته إيران مؤخراً، ما أثار الشكوك حول ما إذا كانت اتفاقية 2015 ستكون كافية لتقييد طموحات طهران النووية.

أعلنت شرطة هايتي أنّ فرقة الكوماندوس المسؤولة عن اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويز كانت تتكوّن من 26 كولومبيّاً وأميركيَين اثنين. وقال المدير العام للشرطة ليون شارل، خلال مؤتمر صحافي متلفز من العاصمة بورت أو برنس مع رئيس الوزراء المؤقت كلود جوزيف، إنه تم اعتقال الرجلين الأميركيين، من أصل هايتي، علاوة على 15 كولومبياً، بينما قُتِل ثلاثة كولومبيّين، ولا يزال ثمانية آخرون فارّين. وتم خلال البث عرض المشتبه بهم الذين ألقي القبض عليهم وهم جالسون على الأرض ومقيدون بالأصفاد.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه على "إحداث تحول عميق للوجود الفرنسي العسكري في منطقة الساحل" التي تشمل خمسة بلدان "موريتانيا، مالي، النيجر، بوركينا فاسو، وتشاد" ونهاية عملية "برخان" التي أطلقت بداية عام 2014.

ينقسم الفريق القانوني لإدارة الرئيس بايدن حول ما إذا كان ينبغي على الحكومة أن تقول إن المعتقلين في القاعدة البحرية الأميركية في خليج غوانتانامو بكوبا، لديهم حقوق في سلامة الإجراءات القانونية بموجب الدستور؛ وذلك وفقاً لأشخاص على دراية بالمداولات الداخلية. ومن المقرر أن تقدم وزارة العدل الأميركية تقريراً موجزاً مساء الجمعة، يُفترض أن تتخذ فيه موقفاً بشأن هذه المسألة في قضية تتعلق برجل يمني يدعى عبد السلام الحيلة، ويبلغ من العمر 53 عاماً، والذي ظل محتجزاً دون تهمة أو محاكمة في وقت الحرب منذ عام 2004.

وصل خبراء في مجال الانتخابات من الاتحاد الأوروبي إلى كراكاس، لتقييم إمكان نشر بعثة مراقبة للانتخابات الإقليمية المقررة في 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، على ما أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية الخميس. وقالت الوزارة على "تويتر" إن ممثلي الاتحاد الأوروبي سيعقدون "اجتماعات مع السلطات العامة والفاعلين السياسيين".

بدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) زيارة لتركيا تستمر حتى غد (الأحد) بدعوة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وأعلنت دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية، أمس (الجمعة) قبل ساعات من وصول أبو مازن، عن زيارته المفاجئة التي بدأت مساء أمس، مشيرة، في بيان، إلى أنها تهدف لبحث العلاقات الثنائية بين الجانبين التركي والفلسطيني من جميع النواحي. وقال البيان إن المباحثات ستتناول الخطوات التي يمكن اتخاذها لتطوير علاقات التعاون بين تركيا ودولة فلسطين الصديقة والشقيقة، وإن إردوغان وعباس سيتبادلان الآراء حول الأوضاع الإنسانية في فلسطين، والتطورات في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والمصالحة الفلسطينية، والانتخابات.