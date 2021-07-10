يزور الملك سلمان بن عبد العزيز، السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان دولة إلى المملكة العربية السعودية غدا الأحد تستمر يومين تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن هذه الزيارة تأتي "في إطار تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين، وتوسيعاً لآفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات".

غيّب الموت أمس جيهان السادات، قرينة الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات، عن عمر ناهز 88 عاماً. وودعت مصر الراحلة في جنازة عسكرية حيث تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين جنازة الراحلة التي دفنت بجوار قبر زوجها بناء على وصيتها، بحسب أنور عصمت السادات، ابن شقيق الرئيس الأسبق، الذي أوضح أن الراحلة "عانت على مدار العامين الماضيين من مرض السرطان، وكانت تخضع للعلاج في أميركا، قبل أن تعود لاستكمال علاجها في مصر قبل أربعة شهور".

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع الجمعة قرارا يمدد لستة أشهر، قابلة للتجديد وفق شروط، آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عير الحدود ومن دون موافقة دمشق، وذلك قبل يوم من انتهاء مهلة القرار السابق. ويجمع النص النهائي بين مشروعين متنافسين، الأول لآيرلندا والنرويج، والثاني لروسيا. إلا أنّ مدّة التمديد محط تأويلين متباينين، إذ تقول الولايات المتحدة إنّها لعام واحد، فيما تؤكد روسيا أنّها لستة أشهر قابلة للتجديد في ضوء تقرير مرتقب لأمين عام الأمم المتحدة في نهاية لعام.

حض وزيرا الخارجية المصري سامح شكري والسودانية مريم الصادق المهدي أعضاء مجلس الأمن على القيام بعمل "وقائي" للحيلولة دون انفجار الأزمة المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي الكبير الذي أكدا أنه يشكل "تهديداً وجودياً" لنحو 150 مليوناً من مواطنيهما. لكن وزير المياه والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي رفض تدخل أرفع الهيئات الدولية المكلفة بصون الأمن والسلم والدوليين مشدداً على تسوية الأزمة عبر الاتحاد الأفريقي حصراً. وشهدت نيويورك جهوداً دبلوماسية مكثفة لإعادة الأطراف الثلاثة إلى طاولة المفاوضات بوساطة أفريقية ولكن أيضاً بدعم دولي وأميركي واسع.

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أمس، بـ"مقتل قيادي في الحرس الثوري الإيراني وهو إيراني الجنسية أيضاً، جراء انفجار لغم استهدفه ضمن البادية الشرقية لحمص"، مرجحاً أن يكون تنظيم "داعش" هو من قام بزرع اللغم في المنطقة بوصفها ضمن المناطق التي ينشط فيها بشكل كبير.