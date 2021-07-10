الجمهورية/ فادي عبود

قال إنّه من المؤسف بعد نحو سنة من التحقيقات، لم نتوصل الى اجوبة دقيقة تتعلق بظروف إدخال شحنة نيترات الأمونيوم وابقائها في مرفأ بيروت حتى انفجرت. وأضاف أنّه من هنا، نعيد تأكيد اهمية الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة في عمل الدولة، لأنّ غياب الشفافية في الوطن يدمّر الاقتصاد ويهدر المال العام ويسمح بالسرقات. كذلك قال إنّنا ننتظر اليوم كثيراً من الاجوبة، وهي حق للشعب اللبناني، من المسؤولين عن هذه المأساة، منذ اللحظة الاولى لإدخال السفينة وصولًا الى الانفجار. والملفت، أنّه حتى اليوم لم يتأكّد اسم مالك الشحنة ووجهتها النهائية، بعد ان اتضح وجود عدد من الاسماء الوهمية في سياق غير مترابط. كما أضاف أنّه لم يعد مقبولاً أن نستمر من دون شفافية مطلقة وبيانات مفتوحة، بل أن تصبح كل حساباتنا واعمالنا وقراراتنا ومراسلاتنا الادارية على الانترنت، ليتسنى لأي كان الإطلاع عليها. العمل في الظلمة يجب ان ينتهي الى غير رجعة. إخفاء الحقائق عن اللبنانيين اثبت انّه خطير على كل الصعد، بدءاً من فضائح مصرف لبنان المركزي ومالية الدولة التي افلست اللبنانيين، مروراً بالهدر والسرقة وصولاً الى انفجار المرفأ. والأسوأ، أنّ السلطة تستمر في النهج نفسه، فهي خصّصت يوم عطلة لذكرى ضحايا كارثة المرفأ. إحياء الذكرى أولاً يكون بكشف الحقيقة كاملة والمحاسبة من دون قيد او شرط. إحياء الذكرى يكون بزيادة الانتاج وعدم مراكمة الخسائر بالتعطيل. انّ التعطيل ليس تكريماً للضحايا، التكريم يكون برفض الموت ومواصلة الإنتاج، لنخلق بلداً يؤمّن حياة كريمة للبنانيين ولعائلات الضحايا.

نداء الوطن/ كلير شكر

تناولت موضوع تشكيل الحكومة وقالت إنّ المشهد الحكومي مقفل، لا كلام ولا محاولات بين القوى السياسية لاختراق الجمود. وأضافت، وحده البيان الصادر عن مكتب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، بدا وكأنه تطور نوعي في السياق الحكومي. حيث تحدّث عن الاتصال الذي جرى بين الرئيس الحريري والممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، حيث أكد الجانب الروسي ضرورة دعم كل الجهود في سبيل الإسراع بتشكيل حكومة مهمة قادرة من التكنوقراط، برئاسة الرئيس سعد الحريري. ولهذا يجزم المطلعون على موقف الرئيس المكلّف بأنّه لا يناور أبداً في طرحه مسألة الاعتذار كآخر دواء، ولو كان كيّاً له لكنه قد يفتح الباب أمام مسعى قد يخرق الجمود الحاصل ويساعد على التخفيف من حدّة الأزمة الاقتصادية.وعليه، يرى المطلعون أنّ رئيس الحكومة المكلف يترك باب المشاورات مفتوحاً ويعطي نفسه كما لبقية القوى السياسية المزيد من الوقت قبل أن يقول كلمته النهائية والتي قد لا تظهر إلّا بعد عيد الأضحى، خصوصاً وأنّ الحراك الدولي من شأنه أن يساعد على إزالة بعض العراقيل.

الأخبار/ ميسم رزق

تحدّثت عن الجلسة التي عُقدت أمس في عين التينة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وقالت تحوّلت أولى جلسات الهيئة المشتركة في مجلس النواب إلى مسرح لنقاش سياسي مغلّف بأطر دستورية، استطاع من خلالها النواب الحاضرون، مؤقتاً تفادي "الحكم الأولي" الصادر عن المحقق العدلي في جريمة المرفأ، القاضي فادي بيطار، المطالب برفع الحصانة عن 3 نواب ووزراء سابقين. وأضافت أنّ نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي

اختصر ما دار في الجلسة بالقول "انتهينا بوجوب طلب خلاصة عن الأدلة الواردة بالتحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات والمتعلقة بكل من المدعوين للاستجواب، سنداً للمادة 98، للتأكد من حيثيات الملاحقة، لنبني على الشيء مقتضاه وأخذ الإجراءات الدستورية الضامنة لإحقاق الحقيقة". كذلك قالت إنّه في السياق نفسه، رفض وزير الداخلية محمد فهمي منح الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. فما كان من القاضي بيطار إلاّ أن استأنف قرار فهمي، طالباً من النيابة العامة التمييزية منحه إذن ملاحقة إبراهيم. وسيكون أمام النيابة العامة 15 يوماً لبتّ طلب بيطار، إما رفضاً، أو موافقةً. وفي حال انقضاء المهلة من دون قرار، يُعدّ ذلك موافقة على الملاحقة.