روسيا اليوم

الكرملين: بوتين وبايدن يقدران إيجابيا التنسيق الروسي الأمريكي حول نقل المساعدات لسوريا

ذكر الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، أكدا خلال اتصال بينهما الجمعة أنهما يقدران إيجابيا التنسيق بين البلدين حول قضية نقل المساعدات إلى سوريا.

وأفاد الكرملين، في بيان، بأن بوتين وبايدن بحثا خلال المكالمة تطورات الأوضاع في سوريا بالتركيز على الجوانب الإنسانية للملف.

وفي هذا السياق "أعطى كلا الجانبين تقديرا إيجابيا لتنسيق الجهود بين روسيا والولايات المتحدة حول هذه القضية بما في ذلك في إطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وعلى صعيد آخر واصل بوتين وبايدن، حسب البيان، الحوار الروسي الأمريكي الذي بدأ خلال القمة في جنيف يوم 16 يونيو بشأن قضايا الأمن المعلوماتي ومكافحة الجرائم السيبرانية.

روسيا اليوم

رئيس وزراء إثيوبيا يبعث رسالة "طمأنة" للشعبين المصري والسوداني

وجه رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، رسالة إلى الشعبين المصري والسوداني، يطمئن الجميع فيها من عواقب بناء سد النهضة والقيام بعمليات الملء.

وقال رئيس وزراء إثيوبيا في رسالة وجهها للشعبين المصري والسوداني عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر: "يمكن أن يكون سد النهضة الإثيوبي الكبير مصدرا للتعاون بين دولنا الثلاث وأبعد. أود أن أطمئن الشعبين السوداني والمصري أنهم لن يتعرضوا أبدا لضرر ذي شأن بسبب ملء السد، لأنه لن يأخذ سوى جزء صغير من التدفق. في السودان سيكون الروصيرص أكثر قدرة على الصمود، ولن يخضع لتقلب شديد بسبب التدفق، وبالتالي فإن المجتمعات المحيطة تكون مطمئنة بالازدهار المتبادل".