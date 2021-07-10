الوكالة الوطنية للإعلام

بري ترأس جلسة مشتركة لهيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة الفرزلي: ليس من صلاحيات اجتماع اليوم طلب رفع الحصانة والمجلس يتعهد بمتابعة الملف وفقا للقانون

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة مشتركة لهيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الادارة والعدل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث تم درس طلب رفع الحصانة الذي ورد من وزارة العدل بموضوع تفجير المرفأ.

وبعد الجلسة، تلا نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي بيانا قال فيه: "استكمالا لتكوين قناعة هذه الهيئة، ومع الاحتفاظ بحقوقنا لما يتضمن عليه الدستور والقانون.

وبعد الاطلاع على طلب الحصول على اذن لملاحقة الوزراء السابقين النواب نهاد المشنوق، علي حسن خليل وغازي زعيتر من قبل حضرة المحقق العدلي الاستاذ طارق بيطار. وبعد الاطلاع على ما تضمنه الطلب في دورة الانعقاد الاستثنائية والذي تضمن ادعاء بموجب مواد عديدة من قانون العقوبات.

وكالة الأناضول

تونس تثمن التعاون مع تركيا في المجال العسكري

ثمّن وزير الدفاع الوطني التونسي إبراهيم البرتاجي، مستوى التعاون القائم بين بلاده وتركيا في المجال العسكري.

جاء ذلك وفق بيان صادر الجمعة، عن وزارة الدّفاع الوطني عقب لقاء جمع البرتاجي بسفير تركيا لدى تونس تشاغلار فخري تشاكر ألب، بمقر الوزارة بالعاصمة تونس.

وعبّر البرتاجي، عن أمله في المزيد من التعاون مع تركيا في مجالات التدريب والصّناعات العسكريّة ونقل التكنولوجيا والصحّة العسكريّة "واستكشاف مسالك جديدة لهذا التعاون تستجيب لحاجات المؤسّستين العسكريّتين التونسيّة والتركيّة".

من جهته، أكّد السفير التركي على "متانة وعراقة العلاقات التونسيّة التركيّة"، وفق البيان.

وعبر عن "استعداد بلاده لمزيد تطوير التعاون القائم بين البلدين بما يدعم القدرات العمليّاتيّة للمؤسّسة العسكريّة التونسيّة ويستجيب لحاجياتها في إطار الثقة المتبادلة."

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: موسكو تتباحث مع واشنطن بشأن تخفيف العقوبات على سوريا

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، أن روسيا تجري حوارا مع الولايات المتحدة بشأن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.

وقال نيبينزيا للصحفيين في إجابة على سؤال عما إذا كانت روسيا قد حصلت على أي وعود أمريكية بشأن تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا: "نحن نتحدث عن هذا الأمر، نعم".

هذا وتعاني الأسواق السورية من ضعف في القوة الشرائية بعد تهاوي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بشكل حاد في السوق الموازية، بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد من قبل الاتحاد الأوروبي الذي جددها لمدة عام كامل، والولايات المتحدة والتي كان آخرها "قانون قيصر".