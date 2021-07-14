الشرق الأوسط 14 / 7 / 2021

"مصدر الإماراتية" توقع اتفاقيتين لتطوير مشروعي طاقة كهروضوئية في أوزبكستان

أعلنت شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل "مصدر الإماراتية" توسيع انشطتها في أوزبكستان من خلال توقيع اتفاقيتين لتطوير مشروعين للطاقة الشمسية الكهروضوئية في البلاد، بقدرة إجمالية تبلغ 440 ميغاواط. والحكومة الأوزبكية قد أتاحت المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الطاقة من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما من شأنه استقطاب رأس المال الأجنبي بطريقة تتسم بالفاعلية والشفافية.