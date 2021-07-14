الوكالة الوطنية للإعلام

وزيرة الاعلام: تعيين مدير موقت لتلفزيون لبنان في عهدة هيئة القضايا والحديث عن مقايضات مع رئاسة الجمهورية من نسج الخيال

أصدر مكتب وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد بيانا عقب على "جملة المغالطات التي وردت في عدد من المقالات الصحفية حول تعيين مدير موقت لتلفزيون لبنان". وقال البيان: "يهم مكتب وزيرة الإعلام أن يوضح أن الوزيرة الدكتورة منال عبد الصمد نجد لجأت إلى هذا الإجراء بعد تعذر تعيين مدير عام أصيل وأعضاء مجلس إدارة لهذا المرفق العام نظرا لاستقالة الحكومة، حيث لم يعد ممكنا إتمام المرحلة النهائية الموضوعة بحسب آلية التعيين، والتي هي مرحلة إجراء المقابلات مع الذين استوفوا الشروط التي تم تحديدها وتأهلوا إلى المرحلة النهائية ليصار إلى اختيار مدير عام وأعضاء مجلس إدارة من بينهم".

وكالة الأناضول

مباحثات تركية ليتوانية حول التعاون الأمني والهجرة

بحث وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مع وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس، التعاون بمجالات الأمن والهجرة. وجرى اللقاء بين الوزيرين، في مركز التنسيق المعني بالأمن والحالات الطارئة في العاصمة أنقرة، في إطار زيارة يجريها لاندسبيرغيس إلى تركيا. وبحث الجانبان التعاون في مجالات الأمن والهجرة ومكافحة التهريب.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

أحد المشتبه بهم في اغتيال رئيس هايتي عمل مخبراً سرياً لصالح هيئة أمريكية

كشف متحدث باسم وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية أن أحد المشتبه بهم في اغتيال الرئيس الهايتي كان مخبرا لصالح وكالة مكافحة المخدرات، مشيرا إلى أن الوكالة ساعدت السلطات المحلية في القبض عليه. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "أحد المشتبه بهم في اغتيال الرئيس الهايتي جوفينيل مويس كان مخبراً سريًا لوكالة مكافحة المخدرات الأمريكية". وبحسب المتحدث: "حث ضابط وكالة مكافحة المخدرات المسؤول عن هايتي المشتبه به على الاستسلام للسلطات المحلية، وقام مع ممثل وزارة الخارجية الأمريكية بتزويد الحكومة الهايتية بمعلومات ساهمت في تسليم المشتبه به واعتقاله".