الوكالة الوطنية للإعلام

السفير البابوي من بعبدا: من دون حكومة لا يمكن التوصل الى حلول حقيقية لما يعانيه لبنان

نقل السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف سبيتري الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تحيات الحبر الأعظم البابا فرنسيس وتمنياته بتشكيل حكومة جديدة في لبنان، معتبراً أنه "من دون وجود حكومة لا يمكن التوصل الى حلول حقيقية لما يعانيه لبنان".

ووضع سبيتري رئيس الجمهورية، الذي التقاه بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، في أجواء "يوم التأمل والصلاة من اًجل لبنان" الذي أقامه البابا فرنسيس في حاضرة الفاتيكان، في الأول من تموز، وقال سبيتري: تمنينا كذلك أن يقوم السياسيون، جميع السياسيين من دون استثناء، بإعادة نظر خاصة بهم، فلا يبقى كل أحد متمسكاً بموقفه، لأنه من خلال الحوار يمكننا التوصل إلى حلول".

وكالة الأناضول

اليمن.. مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة

اعتمد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بالإجماع قراراً بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة غربي اليمن (أونمها)، لمدة عام كامل، حتى منتصف تموز 2022.

وصوت أعضاء المجلس (15 دولة) بالإجماع خلال جلستهم المنعقدة بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، على مشروع القرار، الذي صاغته بريطانيا، وتدعو فيه كافة الأطراف المعنية بالأزمة اليمنية إلى تنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة المنصوص عليه في اتفاق ستوكهولم.

وحث القرار الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، الأطراف على العمل من أجل استقرار الحديدة، من خلال التعاون مع البعثة الأممية ووضع حد لإعاقة حركة أفرادها.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

سفارة إثيوبيا لدى قطر: الدوحة تعتبر أزمة سد النهضة مسألة تخص الاتحاد الأفريقي

قالت السفارة الإثيوبية لدى قطر، إن الدوحة تدعم حق أديس أبابا في التنمية، وأن المناقشات بشأن سد النهضة الإثيوبي تخص الاتحاد الأفريقي، وذلك بعد وقت قصير من مناقشة الأزمة في مجلس الأمن الدولي بطلب من السودان ومصر.

وأوضحت السفارة، عبر حسابها عبر "تويتر"، أن السفيرة الإثيوبية لدى الدوحة، سامية زكريا غوتو، التقت بوزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر، سلطان سعيد المريخي، حيث أكد الأخير أن بلاده "تدعم حق إثيوبيا في التنمية"، وأن "مسألة سد النهضة تخص الاتحاد الأفريقي".

وقالت السفارة الإثيوبية لدى قطر، اليوم الأربعاء، إن الدوحة تدعم حق أديس أبابا في التنمية، وأن المناقشات بشأن سد النهضة الإثيوبي تخص الاتحاد الأفريقي، وذلك بعد وقت قصير من مناقشة الأزمة في مجلس الأمن الدولي بطلب من السودان ومصر.