نداء الوطن 15-7-2021

فوز أول لمنتخب السلة الأميركي

حقق المنتخب الأميركي لكرة السلة فوزه الودي الأول على حساب الارجنتين بعد خسارتين متتاليتين امام نيجييريا وأستراليا ضمن استعدادته الاولومبياد طوكيو الذي ينطلق في 23 الجاري.

ميسي باق مع برشلونة

توصل نادي برشلونة الاسباني ونجمه الارجنتيني ليونيل ميسي الى اتفاق يقضي بتمديد عقد الأخير لمدة خمس سنوات بحسب ما أفادت الصحافة المحلية.

نداء الوطن 15-7-2021

العنصريون ممنوعون من دخول الملاعب

اكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ان القوانين التي تحظر وجود مثيري الشغب في ملاعب كرة القدم في إنكلترا ستشمل أيضا أولئك الذين يوجهون اساءات عنصرية الى اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي.