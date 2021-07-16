لبنان الحر

التقى وزير الشؤون الإجتماعية رمزي المشرفية المنسقة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون لبنان جوانا ورونيكا، وعرض معها آخر التطورات المحلية، وبحثا في المساعي الدولية لمساعدة لبنان على الصعيد الانساني والاجتماعي.

صوت لبنان

رأى نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش أن ما هو مؤكد في موضوع تشكيل الحكومة أن الأسماء اختارها الرئيس المكلف سعد الحريري بشكل ألا تلقى اعتراضاً من الأطراف. واعتبر أنه بذلك لم يتخطَ صلاحيات رئيس الجمهورية لأن التوافق بين الرئيسين يكون إما بالموافقة أو برفض التشكيلة مشيراً الى أننا في وضع استثنائي وما يهم برأيه هو أن يبدي الرئيس عون بعضاً من الإيجابية بالتشكيل فيما التفاصيل قابلة للنقاش.

radio orient

زار وفد من حزب "حراس الأرز – حركة القومية¬اللبنانية" ضم أمينه العام المحامي مارون العميل وأعضاء مجلس القيادة: لزلي نكد، روميو منصور وكارول صقر، بيت الكتائب، واجتمع برئيس الحزب النائب المستقيل سامي الجميل مع عدد من أعضاء المكتب السياسي. وناقش المجتمعون، بحسب بيان، "الأحداث المستجدة على الساحة اللبنانية والأزمات القاتلة التي تعصف بالبلاد ووجوب توحيد القوى والأحزاب السيادية لمواجهة هذه الأزمات".

اذاعة النور

أعلنت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية أن صلاة وخطبتي عيد الأضحى المبارك، سوف تقام صبيحة يوم الثلثاء 20 تموز الحالي عند الساعة السادسة وخمس وعشرين دقيقة في مسجد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد الأمين في وسط بيروت.

صوت المدى

بحث عميد ​المجلس العام الماروني​ الوزير السابق ​وديع الخازن​ مع سفير ​الكرسي الرسولي​ في ​لبنان​ المونسنيور جوزف سبيتري في الأوضاع المأزومة، والذي وضعه مشكوراً في أجواء إجتماع "يوم التأمل و​الصلاة​ من أجل لبنان" الذي عُقد في حاضرة ​الفاتيكان​ في أول تموز بدعوة من قداسة الحبر الأعظم ​البابا فرنسيس​.