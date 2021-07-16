الديار/علي الضاحي

نقل عن اوساط سياسية قولها ان فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون يتجه الى التريث في الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة في بعبدا الى ما بعد عطلة الاضحى وسيقوم بمشاورات مع القوى المختلفة لايجاد بديل للحريري، وتكشف الاوساط ان بعض الافكار المتداولة في الاروقة السياسية الضيقة، والتي ترى في الحريري الشخصية السنية الاكثر تمثيلاً في لبنان وله اكبر كتلة سنية نيابية، فلا يمكن لاي سني من دون موافقة الحريري وتزكيته، ومن دون موافقة دار الفتوى والمجلس الشرعي والرؤساء السابقين للحكومة ان يتم تكليفه، وبالتالي نعود الى تجربة حسان دياب غير المشجعة

نداء الوطن/كلير شكر

رأت انه ساذج من يعتقد أنّ الرئيس سعد الحريري قد يسلّم كرسي السراي لرئيس حكومة قادر على تحقيق أي انجاز، غير الانتخابات النيابية، ولذا من المستبعد أن يتم التوافق على اسم بديل في وقت قريب، خصوصاً وأنّ الثنائي الشيعي يرفض تكرار تجربة حكومة حسان دياب التي رفض "تيار المستقبل" تغطيتها سنيّاً، ولهذا ستكون مباركة الحريري شرطاً أساسياً لأي حكومة مقبلة، أقله من وجهة نظر الثنائي الشيعي لأنّ للفريق العوني رأياً مختلفاً. ولهذا قد لا يتحدد موعد للاستشارات النيابية الملزمة في وقت قريب. وستكون الكلمة في الوقت الراهن، للشارع وللدولار ولمزيد من الفوضى والانهيارات.

الجمهورية/شارل جبور

قال ان بعد ان حقّق فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هدفه باستبعاد الحريري، سيتعامل بليونة فائقة مع التكليف، فالتأليف متكئاً على مناخ دولي أولويته تأليف حكومة بمعزل عمن يرأسها من أجل فرملة الانهيار وضبط الاستقرار، وعندما تأكّد عون انّ الأولوية الدولية هي للحكومة وليس لرئاسة هذه الحكومة تمسّك بموقفه الرافض للحريري، بل وجد في ارتفاع منسوب الضغوط الدولية مناسبة للتخلُّص من هذا التكليف الذي وقف ضدّه منذ اللحظة الأولى.

الاخبار/هيام القصيفي

رأت ان باريس تريد التي تعطي أولوية لتأليف الحكومة ولكن على قدم المساواة مع ضرورة إجراء الانتخابات النيابية، أن تحصل على ضمانات إجرائها حتى لو لم تتألّف حكومة في المدى القريب. وهي تريد إبقاء خطوطها المفتوحة مع الجميع، بغضّ النظر عن تكليف رئيس جديد لتأليف حكومة أو لا. لأن علاقتها بالحزب لها أبعاد محلية بقدر ما هي أبعاد إقليمية ودولية.