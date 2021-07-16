الوكالة الوطنية للإعلام

جعجع: تكتل الجمهورية القوية مصمم على مواجهة ما يجري على صعيد طلب رفع الحصانات والوصول إلى الحقيقة وعلى الاهالي ان يكونوا يدا واحدة

أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "تكتل "الجمهورية القوية" مصمم أكثر من أي وقت مضى على مواجهة ما يجري على صعيد طلب رفع الحصانات والوصول إلى الحقيقة حتى النهاية. فإذا كان التحقيق في جريمة بحجم جريمة انفجار بيروت يتم التعتيم عليه من قبل البعض وبهذا الأسلوب المبتذل والمفتعل، فعلى الدنيا السلام".

ودعا باسم حزب "القوات اللبنانية" والتكتل "أهالي الشهداء والجرحى والمتضررين والشعب اللبناني بمختلف فئاته إلى خوض هذه المواجهة، يدا واحدة، لأنه في ضوئها سنثبت وسيعرف الجميع أن هناك شعبا حيا ينبض بالكرامة والحس الوطني في مواجهة مجموعة حاكمة متحكمة ومتسلطة، تضرب عرض الحائط بمختلف الاعتبارات والأخلاقيات والمعايير وبمصالح لبنان واللبنانيين الذين يراهنون على فتح ولو ثغرة تطل على الحقيقة وسط الأزمات المأساوية التي تلاحقهم تماما بسبب هذه المجموعة نفسها التي تمسك بزمام السلطة، لكنها لن تتمكن ابدا من الإمساك برقاب اللبنانيين".

وكالة الأناضول

أردوغان :إفشال محاولة الإنقلاب عنوان لانتصار الحق

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن إفشال محاولة انقلاب 15 تموز، هو عنوان انتصار الحق على الباطل والعدل على الظلم. جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في فعاليات إحياء الذكرى الخامسة لشهداء محاولة الانقلاب الفاشلة، في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة. وأضاف أردوغان أن "15 يوليو هو انتصار للأمة والإرادة الوطنية ومن تطوعوا في سبيل الديمقراطية"، مؤكداً أن "ملحمة 15 تموز تعد مصدر فخر لنا جميعاً". وأكد أن الشعب التركي في تلك الليلة استطاع صد المحاولة الانقلابية من جهة، وإحباط محاولة غزو تهدف للاستيلاء على تركيا من جهة أخرى.

وأفاد أن "شهداء 15 تموز هم ممثلو الكفاح العادل في مواجهة الباطل والظلم والكفر". وشدد أردوغان، على أنه لا يمكن الوفاء أبدا بحقوق الرجال الشجعان الذين حولوا تلك الليلة السوداء إلى فجر للأمة والديمقراطية بتضحياتهم.

وتابع: "لا يمكننا أن نكافئ نصب الشجاعة التي أوقفت الدبابات بأيد عارية في تلك الليلة متحدية البنادق التي تقذف الموت، ولا يمكننا الوفاء بحقوق الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم لإبقاء البلد على قيد الحياة في تلك الليلة".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الحريري يعلن اعتذاره عن تشكيل الحكومة

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، اعتذاره عن تشكيل الحكومة، قائلاً: "قدمت اعتذاري والله يعين البلد". وقال سعد الحريري: "إنه تخلى عن مهمة تشكيل حكومة جديدة بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون استمر بالكاد 20 دقيقة". وصرح للصحفيين بعد الاجتماع: "من الواضح أننا لن نتمكن من الاتفاق مع فخامة الرئيس"، مشيراً إلى أن "موقف الرئيس عون لم يتغير والتعديلات التي طلبها جوهرية وتطال تسمية الوزراء المسيحيين". وأضاف: "اقترحت على فخامة الرئيس وقتا إضافيا للتشاور مرة أخرى بالحكومة، وقال لي (الرئيس عون) إنه من الصعب أن نصل إلى توافق، هذا هو السبب في أنني أعفي نفسي من تشكيل الحكومة، والله يعين البلد".