TL

إلتقت ردود الفعل الخارجية على اعتذار الرئيس سعد الحريري عن تأليف الحكومة على التحذير من أي تفلت أمني.

وفيما ينتظر أن يجري الرئيس عون بعد عيد الأضحى استشارات نيابية لتكليف شخصية بتأليف الحكومة قالت أوساط نيابية إن الإستشارات قد تفضي الى إعادة تسمية الرئيس الحريري للتكليف مجدداً... الرئيس عون أكد بذل كل الجهود للخروج من الأزمات.

المنار

سريعا بدأت المشاورات بين القوى السياسية للاتفاق على رئيس للحكومة، على ان الاستشارات النيابية الملزمة ستكون مباشرة بعد عطلة الاعياد على ما علمت المنار.

اما تتبع ساعات الاعتذار فقد كشف كيف كانت محملة بالغضب الموجه بتكسير المحال في بيروت وقطع الطرقات، لا سيما طريق الجنوب، فيما الوقود السياسي للدولار بات مكشوفا مع تحليقه بقوة دفع الاعتذار الى ما فوق الثلاثة والعشرين الف ليرة.

nbn

اسدل لبنان الستار على مرحلة التأليف بإعتذار... بعد إنتظار دام تسعة أشهر... والأنظار بقيت شاخصة إلى مشهد تكليف جديد في ظل الحاجة الأكثر من ملحة لتشكيل حكومة إنقاذ تمثل كل المكونات، وتجمع كل الجهود لتنجح في العبور بالوضع من الأزمة إلى الإنفراج عبر ترجمة العناوين الإصلاحية على أرض الواقع.

mtv

هل سيتمكن رئيس الجمهورية من انجاز عملية التكليف ثم الوصول مع رئيس الحكومة المكلف الى تأليف حكومة توحي الثقة للبنانيين وللمجتعمين العربي والدولي؟ ام ان من ربح عليهم معركة اعتذار الحريري سيخسرونه الحرب، وسيجعلون عهده محكوما بالفراغ من الان والى آخر تشرين الاول 2022؟ في هذه الحال يكون صدق الحريري: الله يعين البلد.

NTV

في المواعيد الدولية على مسرح الجريمة أعلنت فرنسا عزمها على استضافة مؤتمر جديد يخصص للأزمة الإنسانية في لبنان، بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون والأمم المتحدة. وحثت فرنسا على اختيار رئيس مجلس وزراء جديد في أقرب وقت ممكن فيما ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية أن إعلان الحريري اعتذاره عن عدم تأليف حكومة جديدة تطور اخر مخيب لامال الشعب اللبناني.

OTV

أما وقد اعتذر سعد الحريري، بفعل العوامل الإقليمية والمحلية المعروفة، فلتتجه الأنظار نحو المستقبل، الذي يمكن أن يشهد بداية الخروج من الأزمة إذا صفت النيات، وتضافرت الجهود، وهذا هو المأمول والمطلوب. أما في حال العكس، فالبلاد سائرة واقعيا نحو المجهول، وهذا هو المرفوض والممنوع.

LBC

تسعة اشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل حكومة، وضعت نهاية لها بطريقة غير مسبوقة في تاريخ لبنان المعاصر، لا سياسيا ولا دستوريا.

تم تصفير عداد التكليف ليعاود الإحتساب من جديد، لكن ليس قبل أسبوع! ولم العجلة؟ أليست العجلة من الشيطان؟ أليس البلد بألف خير وبإمكان المعنيين أن يأخذوا وقتهم؟

الميادين

أعلنت وزارة الصحّة ​العراقيّة، "تسجيل 8336 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد المصابين الكلّي بالجائحة منذ بدء انتشارها في العراق إلى 1474865".

الجزيرة

أعلنت ​وزارة الصحة المغربية​ "تسجيل 2791 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​) خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 1208 حالات شفاء وتسع وفيّات".

العربية

أعلنت العلاقات العامة في وزارة الصحّة والعلاج والتعلیم الطبّي الإيرانيّة، "تسجيل 21 ألفًا و885 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وفق معايير التشخيص النهائيّة، ليرتفع إجمالي الإصابات في إيران إلى 3 ملايين و485 ألفًا و940، من ضمنها 4135 شخصًا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركّزة".