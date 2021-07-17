لبنان الحر

أعلن ​الحزب التقدمي الاشتراكي​، في بيان، "إعادة تأكيد موقفه الذي أعلنه عن عدم خوض ​انتخابات​ المرحلة الثانية في ​نقابة المهندسين​ مطلقاً"، مؤكداً "عدم صحة ما يتم ترويجه من قبل بعض الإعلام.

صوت لبنان

بحث المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام، مع سفير دولة الكويت في لبنان السيد عبد العال القناعي، الاوضاع العامة في البلاد.

radio orient

اعتبر النائب السابق ​مصباح الأحدب​، ان "هناك من يعمل بخبث لخلق فتنة بين أهل ​طرابلس​ والجيش اللبناني، بغية إضعاف ​المؤسسة العسكرية​ وقائدها، ووضع طرابلس في موقع العصية عن ​الدولة اللبنانية​.

اذاعة النور

أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي بزي​، أنّ "رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ حاول المساعدة في إنقاذ الجميع والبلد، ولكن للأسف تغلّبت المصالح الضيّقة على مصلحة البلاد والعباد"، مشدّداً على أنّ "المرحلة الراهنة تتطلّب قدرًا عاليًا من المسؤوليّة الجماعيّة للحؤول دون الانهيار".

صوت المدى

أعلن رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​محمد رعد​، في كلمة له، ان "الاخرون يخطئون معنا، ونملك من سعة الصدر ما يجعلنا نسامحهم ونصبر على كيدهم والمعيب من كلامهم بحقنا، ونحن لا نندم على إسداء معروف قدمناه إلى كل من أردنا شراكته في إدارة شؤون بلادنا.