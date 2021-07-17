كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بدأت مؤخرا بمناقشة إمكانية أن تضطر تل أبيب لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في المستقبل القريب. ووصفت الصحيفة النقاشات بأنها ليست مجرد أحاديث، بل هناك استعدادات أولية لتنفيذ بعض خطط الهجوم التي أعدتها هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي بقيادة رئيس الأركان أفيف كوخافي. ويناقش غانتس وليبرمان حالياً زيادة كبيرة في ميزانية المؤسسة العسكرية للسنوات الخمس المقبلة، والغرض منها تمويل البنية التحتية والاستعدادات لخطوة هجومية إسرائيلية تمنع إيران من امتلاك الأسلحة النووية. تأتي النقاشات في ضوء أنه في العامين الماضيين طورت إيران وسرعت عمليات تخصيب اليورانيوم والمواد الانشطارية المتراكمة بدرجات متفاوتة من التخصيب، وهو ما يقربها من صنع القنبلة النووية.

عين سفراء البحرين والإمارات وإسرائيل لدى المملكة المتحدة، ليام فوكس رئيساً لمجموعة اتفاق ابراهام، بهدف إنشاء منصة لدعم الاتفاقيات المذكورة والسلام في الشرق الأوسط. وأعرب فواز بن محمد آل خليفة، سفير البحرين لدى المملكة المتحدة، عن سعادته لتولي فوكس دوراً رئيسياً في "ترسيخ جسور التواصل والتعاون بين الدول الموقعة على الاتفاقية الإبراهيمية"، مشيراً إلى أن "توافق الرؤى حول أهمية التعاون والتفاهم كخيار استراتيجي لتحقيق مصالح المنطقة يظل عاملًا مهمًا للسلام في الشرق الأوسط"، وأعرب فوكس عن شكره وتقديره لسفراء البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لدى المملكة المتحدة للاضطلاع بهذا الدور وقيادة المجموعة لدعم الاتفاقيات الإبراهيمية والسلام الشامل في كل أنحاء الشرق الأوسط.

وقع المغرب وإسرائيل في الرباط أول اتفاق تعاون في مجال الحرب الإلكترونية. وأوضح رئيس بعثة تل أبيب الدبلوماسية لدى الرباط دافيد غوفرين، أن الاتفاقية تقضي بإقامة تعاون في "البحث والتطوير ومجالات عملياتية في السايبر".

ذكرت صحيفة "معاريف" أن الوسطاء المصريين يبذلون جهوداً من أجل تقليص الفجوات الكبيرة بين اسرائيل وحماس، من خلال تقديم مقترحات بشأن إطار لصفقة تبادل الاسرى. وأضافت الصحيفة أن الاعتقاد في إسرائيل هو أن ثمة أهمية للجهة التي ستقدم اقتراح نهائي. ونقلت عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إنه "سيكون أسهل على حماس تفسير رفضها لاقتراح تقدمه إسرائيل بأنه ليس نزيها، لكنها ستطالب بتقديم شرح لمصر ووسطاء آخرين حول استمرارها برفض مقترحهم من أجل التقدم في الموضوع". ووفقاً للصحيفة فإن محاولات التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ليس فقط أنها لم تتقدم وإنما ما زالت بعيدة عن التوصل إلى تفاهمات أولية أيضاً، بادعاء أن حماس تطالب بإطلاق سراح أسرى "ملطخة أيديهم بالدماء".

واجه الحكومة الإسرائيلية الجديدة مصاعب في سن أو تعديل قوانين، بسبب عدم وجود أغلبية في الكنيست داعمة لها وسعي أحزاب المعارضة إلى إفشال الحكومة وإحراجها وبالتالي محاولة إسقاطها. وتظاهر ناشطون في حزب الليكود عند مدخل القدس احتجاجاً على تشكيل الحكومة، الليلة الماضية، وشوهد متظاهر يطعن بسكين رسما كاريكاتوريا لرئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ووزير الخارجية، يائير لبيد.

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي بأن واشنطن أبلغت الحكومة الإسرائيلية بقلقها البالغ إزاء الأزمة التي تمر بها السلطة الفلسطينية. وقال المسؤول الأمريكي حسب مصادر الموقع إن السلطة الفلسطينية أصبحت في وضع خطير جداً نتيجة سلسلة من الأزمات المالية والسياسية، مقارنا هذا الوضع بـ"غابة جافة في انتظار الاشتعال".

أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، بأن ما يسـمى "مجلس التكتل الاستيطاني في مجمع مسـتوطنة "غوش عتصيون"، أصدر قراراً بخطة لبناء 510 وحدات استيطانية، 400 منها في مستوطنة "مغدال عوز" المقامة على أراضي بلدة بيت فجار جنوباً، و110 وحدات في مستوطنة "آفي هناحل" الجاثمة على أراضي بلدة كيسان شرقاً قضاء بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي "بتحويل أقواله لأفعال عبر إجراءات كفيلة بلجم الاستيطان ووقف عمليات التطهير العرقي بحق مدينة القدس والمناطق المصنفة ج". مشيرة إلى أن "سلطات الاحتلال تتعايش مع السقف من ردود الفعل الدولية وتستخف بتلك الإدانات والمواقف الشكلية".

أصيب 11 فلسطينياً بجروح، من بينهم من تعرَّض لإصابة بالرصاص الحيّ، إثر مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا بنابلس، وبيت دجن.