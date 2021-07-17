كشفت مجلة "نيويوركر" الأمريكية في تقرير جديد أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كانت قاب قوسين من شن حرب على إيران، بعد خسارته في انتخابات الرئاسة الأمريكية. ويستند التقرير إلى نحو 200 مقابلة مع مصادر مطلعة مختلفة، ويركز على الصراع الخفي الذي دار في الأشهر الأخيرة من ولاية ترامب بينه ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي الذي حاول منع جر بلاده لحرب جديدة.

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن الجماعات المسلحة التابعة للولايات المتحدة تخطط على أراضيها لاغتيال زعماء فنزويلا وهايتي. و"إن الحكومة الأمريكية مشغولة بالتستر على هذه الأعمال الإجرامية من خلال اتهام الآخرين باتهامات طفولية ومثيرة للسخرية بعمليات خطف مزعومة"، موجها رسالة للولايات المتحدة: اهتموا بشأنكم الداخلي قبل إلقاء الاتهامات على الآخرين.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن نجاحات بلاده في ليبيا "أعادت خلط الأوراق إقليميا ودوليا". وأضاف "أقولها بكل وضوح ليست لدينا أطماع في أراضي وسيادة ووحدة أي دولة". و"نصغي لنداءات أشقائنا الذين يئنون تحت وطأة اضطهاد الإمبرياليين والأنظمة الفاشلة والتنظيمات الإرهابية التي تحولت إلى دمية بأيديهم".

قالت الخارجية الروسية، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف، أكد خلال لقائه بالرئيس الأفغاني أشرف غني، على أهمية إطلاق حوار أفغاني بشكل عاجل، بين الأطراف الأفغانية من أجل إنهاء النزاع المسلح طويل الأمد وفرض الاستقرار في هذا البلد". واعتبر أن مهمة حلف الناتو في أفغانستان باءت بالفشل، مشيراً إلى أنه لا يشارك أي نظريات مؤامرة بخصوص الأهداف الجيوسياسية الخفية المزعومة لانسحاب قوات حلف الناتو من أفغانستان.

وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، وفد من القادة السياسيين الأفغان برئاسة مسؤول ملف السلام عبد الله عبد الله، في محاولة لإحياء المفاوضات مع حركة "طالبان"، وقال عبد الله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية والرئيس التنفيذي السابق للحكومة، إن هناك حاجة للسعي إلى السلام عبر المفاوضات حتى رغم تفاقم الصراع وسقوط المناطق في أيدي "طالبان"، و"نأمل أن ترى طالبان في ذلك فرصة وأن تدرك أن السلام لن يتحقق مع توالي السيطرة على المناطق".

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على كلمات مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، حول "المسؤولية المشتركة" عما يحدث في أفغانستان. وقالت أن بوريل "تصرف وفق أفضل التقاليد المتبعة في الغرب: في البداية يخلقون المشكلة ومن ثم يبحثون عن المذنبين ويدعون لبذل الجهود المشتركة. كان الأمر كذلك في العراق وليبيا والآن في أفغانستان".

طلبت لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي من الرئيس جو بايدن منح التأشيرات للأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأمريكية في أفغانستان. وأعلن البيت الأبيض أن حوالي 20 ألف أفغاني ممن عملوا مع الجيش الأمريكي خاصة في الترجمة، طلبوا من الولايات المتحدة إجلاءهم، موضحاً أن هذا العدد لا يشمل العائلات. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي، إن هؤلاء الأفغان وعائلاتهم سينقلون إما إلى قاعدة عسكرية في الولايات المتحدة أو إلى قاعدة عسكرية في الخارج، أو إلى دولة ثالثة اعتماداً على تقديم الفحوص الأمنية التي يخضعون لها.

قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، إنه لن يسمح باتساع رقعة "الفوضى والاضطرابات" وأشار إلى أن موجة أعمال النهب والإحراق التي دمرت مئات المتاجر والشركات تم إشعال فتيلها عن عمد. وأضاف رامافوسا أن حكومته تبذل قصارى جهدها للتصدي للاضطرابات التي أسفرت عن مقتل أكثر من117 في الأسبوع الماضي. وقالت الشرطة أمام لجنة في البرلمان إن أعمال النهب التي تستهدف مراكز التسوق والمتاجر ما زالت مستمرة وإن متاجر مملوكة لأجانب تتعرض للهجوم.

رد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل على نظيره الأمريكي جو بايدن بالقول إن للولايات المتحدة سجلا مخجلا في حقوق الإنسان، وأن جهودها في تدمير كوبا باءت بالفشل، وقال كانيل إن "الدولة الفاشلة هي التي تتجاهل إرادة غالبية الكوبيين والأمريكيين والمجتمع الدولي، وتحاول إرضاء أقلية رجعية ولو على حساب 11 مليون إنسان"، وإن للولايات المتحدة "سجلاً مخجلاً من الحروب والعنف، والقمع الوحشي، والقتل الذي تمارسه الشرطة بحق المواطنين، والعنصرية، وانتهاكات حقوق الإنسان".

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة سترسل إلى هايتي عناصر المارينز لحماية السفارة الأمريكية، مستبعداً إرسال قوات أخرى إلى هناك.

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سبعة مسؤولين صينيين بسبب "حملة بكين لقمع الديمقراطية" في هونغ كونغ. وسلط تقرير استشاري منفصل عن الأعمال التجارية أصدرته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الضوء على مخاوف الحكومة الأمريكية بشأن تأثير قانون الأمن القومي في هونغ كونغ على الشركات الدولية.

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية إن الصين تشعر بقلق بالغ إزاء تقارير إعلامية عن هبوط طائرة نقل عسكرية أمريكية في تايوان، محذراً من العواقب، وقال "إن هبوط أي طائرة عسكرية أجنبية على أراضي الصين لا يمكن أن يتم إلا بإذن من حكومة جمهورية الصين الشعبية، وتعدي السفن والطائرات الأجنبية على المجال الجوي الصيني سيؤدي إلى عواقب وخيمة".

اتخذ البابا فرنسيس إجراءات صارمة ضد انتشار القداس اللاتيني القديم، ليعكس أحد قرارات البابا بنديكت- 16 في تحد كبير للكاثوليك التقليديين. وأصدر فرنسيس قانوناً جديداً يطالب الأساقفة الأفراد بالموافقة على الاحتفالات بالقداس القديم والذي يطلق عليه أيضا قداس ترايدنتين ويطلب من الكهنة المعينين حديثاً الحصول على إذن صريح للاحتفال به من أساقفتهم بالتشاور مع الفاتيكان. ومن المرجح أن تثير هذه الخطوة ضجة بين التقليديين الذين يعارضون بالفعل ميل فرنسيس الأكثر تقدمية وما زالوا يشعرون بالحنين إلى البابوية العقائدية لبنديكت.