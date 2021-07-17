قالت وكالة "سانا" إن الجيش الأمريكي أخرج من قاعدة خراب الجير بريف الحسكة 70 آلية من ضمنها صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد.

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد 7 مسلحين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا "3 في تل رفعت، و4 في منطقتي شيخ عيسى وعين دقنة. في رد على إطلاق نار تجاه قاعدة عسكرية بمنطقة "درع الفرات" شمالي سوريا.

أصدرت محكمة هولندية حكماً بسجن سوري يبلغ من العمر 49 عاما لمدة 20 عاماً بتهمة ارتكاب جرائم حرب لدوره في إعدام جندي من القوات النظامية خلال الحرب السورية، وقال القضاة إن أحمد الخضر، وكنيته أبو خضير، كان عضواً في "جبهة النصرة" الإرهابية وهذه هي المرة الثالثة التي تدين فيها محكمة هولندية مواطناً سورياً بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الأهلية، وكانت قد أصدرت سابقاً أحكاماً بالسجن تصل إلى سبع سنوات.

أعلن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي عن القبض على قتلة الباحث الأمني هشام الهاشمي. وذكرت مصادر إن أحد القتلة الذين ستعرض اعترافاتهم، يعمل ضابطاً في وزارة الداخلية العراقية.

كشفت وثيقة صادرة عن المقر المسيطر على سجن الكرخ المركزي في العراق، عن نية تنظيم "داعش" الإرهابي شن "غزو مسلح" على السجن المذكور لتحرير قيادات للتنظيم يقبعون هناك. و"تكون آلية الهجوم بواسطة عربات مفخخة قادمة من قضاء أبو غريب، ووجود انتحاريين يرافقون العملية". وأشارت الوثيقة إلى أن تحرير كبار القادة سيتم عن طريق عدد من الأشخاص بدائرة الإصلاح العراقية من المتعاونين مع التنظيم.

بحث الملك الأردني عبدالله الثاني مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، والجنرال ريتشارد كلارك، قائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية، سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، خاصة في المجالين العسكري والأمني، وتطرق الاجتماع إلى المستجدات في المنطقة، والجهود المبذولة إقليمياً ودولياً في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.

أعلنت الخارجية الأمريكية أن ويندي شيرمان، نائبة الوزير، بحثت في واشنطن مع أنور قرقاش، مستشار رئيس الإمارات، "القضايا الاستراتيجية" والعمل على تعزيز السلام في الشرق الأوسط."الأولويات الأخرى في التعاون الثنائي، بما فيها تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، وانضمام الإمارات لعضوية مجلس الأمن الدولي في عامي 2022-2023، وشراكتنا لبناء مستقبل آمن ومزدهر".

أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا أنها تعقد اجتماعاً افتراضياً للجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بهدف تسوية الخلافات بين أعضاء الملتقى حول الانتخابات المقبلة. وأكد المبعوث الأممي رئيس بعثة الدعم إلى ليبيا يان كوبيش في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، على أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة في ليبيا في الموعد المحدد لها، لتجنب عودة البلاد إلى دوامة العنف والفوضى.

أعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر دعمه لكل الجهود المبذولة لإنجاح الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في البلاد سبتمر المقبل. وقال "علينا أن نكون يداً واحدة من أجل العبور إلى مرحلة الإستقرار ومواجهة كل الاستحقاقات برؤية موحدة".

شدد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة على "أهمية الشراكة الدولية في مساعدة ليبيا للتخلص من المرتزقة والمقاتلين الأجانب"، خلال لقائه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وتم التأكيد على أهمية مباشرة خروجهم دون أي تأخير لاستقرار ليبيا وبلوغ انتخابات حرة وشفافة ونزيهة.

أعلن رئيس نادي باريس إيمانويل مولين أن المانحين في النادي وافقوا على شطب 14 مليار دولار من ديون السودان. وأوضح أن المديونية للدائنين في نادي باريس تبلغ قيمتها 23.5 مليار دولار، وستتم إعادة هيكلة 9.4 مليار دولار بالإضافة إلى 14 مليار دولار سيتم إلغاؤها.