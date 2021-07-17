الديار/ فادي عيد

نقل عن مصدر سياسي وعلى معلومات من بعض المقرّبين من "الإليزيه" قولهم بأن مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باتريك دوريل، قال لعدد من المسؤولين اللبنانيين، بأن باريس شدّدت بالأمس في بيان خارجيتها الأخير، إذ اعتبرت أن أوضاع لبنان تحتاج الى حكومة إصلاحية لمتابعة المؤتمر الدولي الذي سيقام في الرابع من آب المقبل، ولا يمكن تقديم المساعدات إلا في حال وجود مثل هذه الحكومة، ولهذه الغاية، فإن الرئيس ماكرون سيكثّف من تحرّكاته، والأمر عينه لموفديه الى لبنان، قبل أن تستفحل الأمور وتقع الكارثة، إذ أن القلق الأكبر يتمثّل بالمخاوف من اهتزازات أمنية قد تؤدي إلى صعوبة في وأدها أمام هذا الكمّ الهائل من الأزمات، ربطاً بما تشهده الساحة اللبنانية من أزمات حياتية قد تكون منطلقاً لأي تفجير أمني أو فوضى على قاب قوسين من حصولهما في حال لم يتم استدراك الأمر في القريب العاجل.

اللواء/ عمر البردان

نقل عن أوساط دبلوماسية عربية في بيروت، قولها أن لبنان لم يعد لديه ترف الوقت، بعدما أثبت المسؤولون في هذا البلد براعتهم في إضاعة الفرص الذهبية، مشددة على أن الأهم من الأشخاص، هو العمل من أجل إخراج لبنان من النفق، والتوافق على تشكيل حكومة تتولى عملية الإنقاذ في أسرع وقت.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

راى ان الرئيس نجيب ميقاتي لا يبدي حماسة لتعينه رئيسا للتكليف، ويطرح شروطاً ليكون على مستوى الاستجابة لتولّي مهمّة التصدّي للمسؤولية في هذه المرحلة، منها ان تكون هناك "خريطة امان" سنّية ـ شيعية ـ وطنية في اتجاه عون والمسيحيين، وان تكون الحكومة تكنوسياسية تضمّ 24 وزيراً 6 منهم من السياسيين والبقية من الاختصاصيين والتكنوقراط.

الشرق/ تيريز القسيس صعب

نقلت عن مصادر سياسية قولها أن فرنسا والولايات المتحدة تكثف اتصالاتهما وجهودهما لإنجاح مؤتمر ٤ آب وتوفير الدعم والمساعدات للشعب اللبناني في ظل استمرار تردي الأوضاع وعدم وجود مشروع باجراء الاصلاحات المطلوبة. الا ان ما اتفق عليه الوزيران الفرنسي والأميركي حول لبنان لا يمكن ترجمته في ظل استمرار المراوغة والعرقلة في المساعي القائمة لتشكيل حكومة في اسرع وقت. ونقل ديبلوماسي ملم بالتواصل والتنسيق الاميركي- الفرنسي، أن الجانبين اعتبرا ان المسؤولين في لبنان ليسوا مسؤولين، ولا يعملون لا لمصلحة بلدهم ولا لشعبهم. وأشار إلى أن كل الاحتمالات اصبحت واردة بعد اعتذار الحريري، كاشفا عن مشروع خريطة طريق بديلة لانقاذ لبنان في حال تعثرت الامور وبات من المستحيل تشكيل حكومة جديدة.