روسيا اليوم

الصين تحذر الولايات المتحدة من "عواقب وخيمة" إثر هبوط طائرة عسكرية أمريكية في تايوان

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية إن الصين تشعر بقلق بالغ إزاء تقارير إعلامية عن هبوط طائرة نقل عسكرية أمريكية في تايوان أمس الخميس، محذرا من العواقب. وقال وو تشيان المتحدث باسم وزارة الدفاع، إن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وتابع قائلاً: "إن هبوط أي طائرة عسكرية أجنبية على أراضي الصين لا يمكن أن يتم إلا بإذن من حكومة جمهورية الصين الشعبية، وتعدي السفن والطائرات الأجنبية على المجال الجوي الصيني سيؤدي إلى عواقب وخيمة". وتابع المتحدث "نحذر الولايات المتحدة رسميا من اللعب بالنار وندعوها لوقف أعمالها المحفوفة بالمخاطر والاستفزازات على الفور، وعدم إرسال إشارة خاطئة إلى القوى الانفصالية "لاستقلال تايوان" وتجنب تصعيد التوترات في مضيق تايوان". وقال "نحذر سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني من سوء الحكم على الوضع وجلب المتاعب إلى الجزيرة، حيث إن الاستفزازات والسعي إلى الاستقلال من خلال التواطؤ مع قوى خارجية لن تؤدي إلا إلى جعل تايوان في وضع خطير".

روسيا اليوم

لافروف: مهمة الناتو في أفغانستان فشلت والتسوية المبنية على تغلب أي طرف على آخر ستكون هشة

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن جهود روسيا تتركز على إطلاق حوار شامل في أفغانستان بمشاركة كافة القوى في البلاد ومنها حركة "طالبان".

وذكر لافروف، في كلمة أدلى بها للصحفيين بعد مشاركته في مؤتمر "آسيا الوسطى والجنوبية: الترابط الإقليمي. التحديات والفرص" المنعقد في عاصمة أوزبكستان طشقند، أن مهمة حلف الناتو في أفغانستان باءت بالفشل، مشيراً إلى أنه لا يشارك أي نظريات مؤامرة بخصوص الأهداف الجيوسياسية الخفية المزعومة لانسحاب قوات حلف الناتو من أفغانستان. وقال: "انسحب الأمريكيون، وهذا ما أكده الرئيس (جو) بايدن، لأنهم قرروا أن مهمتهم تم إتمامها. وبطبيعة الحال حاول رسم الوضع بصبغات إيجابية قدر الإمكان، غير أن الجميع يدرك أن المهمة باءت بالفشل، ويجري الاعتراف بذلك علنا خاصة داخل الولايات المتحدة نفسها". وأوضح لافروف أن خطر الإرهاب في أفغانستان لا يزال قائما وعزز "داعش" وفروع "القاعدة" مواقعه في البلاد، فيما بلغ إنتاج المخدرات مستوى غير مسبوق يصل إلى 90 بالمائة من إجمالي عدد المخدرات على مستوى العالم.