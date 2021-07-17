الوكالة الوطنية للإعلام

منظمة الصحة تطالب بالتدقيق في أنشطة مختبرات صينية حول منشأ كوفيد19

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن "المرحلة الثانية من التحقيق حول منشأ فيروس كورونا يجب أن تشمل مزيداً من الدراسات في الصين، وتدقيقاً في أنشطة مختبرات". وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في إحاطة مغلقة للدول الأعضاء، "إن إحدى أولويات التحقيق يجب أن تكون عمليات تدقيق في أنشطة مختبرات ذات صلة ومؤسسات بحثية تعمل في منطقة تسجيل الإصابات البشرية الأولى، التي تم رصدها في كانون الأول 2019".

وكالة الأناضول

أردوغان: نجاحاتنا في ليبيا خلطت الأوراق إقليمياً ودولياً

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن نجاحات تركيا في ليبيا أعادت خلط الأوراق إقليمياً ودولياً. وقال أردوغان في فعالية بجامعة الدفاع الوطني بإسطنبول: "النجاح الذي حققناه في ليبيا على الصعيد الدبلوماسي أو العسكري أعاد خلط الأوراق ليس في شرق المتوسط فحسب بل في العالم أجمع". وأضاف أن "الدعم الكبير الذي قدمناه لأشقائنا الأذربيجانيين في نضالهم لتحرير قره باغ، والنصر الذي تم إحرازه خلال 44 يوما فقط، أعاد الأنظار إلى تركيا من جديد". وزاد: "نعمل من أجل الوقوف إلى جانب أشقائنا ممن يرغبون بالسير معنا في مناطق أخرى من العالم".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

رئيس جنوب أفريقيا يوعز بنشر القوات المسلحة لمكافحة أعمال الشغب

أصدر رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، تعليمات بنشر 25 ألف جندي، لإيقاف أعمال الشغب التي تسببت في تدمير الممتلكات العامة. ووفقا لوكالة "رويترز" أكد مسؤولون في برلمان جنوب أفريقيا، في بيان: "نشر هذا العدد سيكون ساريا اعتبارا من 12 تموز وحتى 12 آب، وسيكلف 615 مليون راند (مايعادل 43 مليون دولار)". واندلعت الاحتجاجات في جنوب أفريقيا بعد سجن الرئيس السابق زوما، لتقاعسه عن التعاون مع تحقيق في فساد. وانتشرت الاحتجاجات على نطاق واسع وتحولت إلى أعمال عنف وغضب شعبي متصاعد بسبب صعوبات المعيشة.