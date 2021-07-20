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الاثنين المقبل ينطلق من جديد قطار استشارات التكليف في قصر بعبدا لتسمية رئيس للحكومة، ويأتي تعيين موعد هذه الاستشارات في أجواء ضبابية حول بورصة الاسماء المرشحة لتسمية شخصية تقبل بأن تخوض غمار التأليف وتكون قادرة على هذه المهمة.

المنار

الاستشارات النيابية الاثنين، بحسب بيان صادر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، والمشاورات السياسية تسابق الوقت عسى ان يتم التوصل الى توافق حول اسم لرئيس مكلف، فلا يتكلف الجميع عناء التشاور والتسمية بلا التمكن من تشكيل حكومة.

nbn

الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة لن تكون عيدية الأضحى وتم ضرب موعد لها من قبل رئاسة الجمهورية بعد العيد وتحديدا الإثنين المقبل في 26 من الجاري إثر إتصال بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

mtv

مبارك، ومع التمني بأن نعيد العام المقبل بظروف افضل. والاثنين المقبل، اي بعد ستة ايام تماما، ستجرى استشارات نيابية ملزمة تؤدي الى تكليف شخصية سنية تشكيل الحكومة. حتى الان لا اسم محددا تم التوافق عليه بين القوى السياسية البرلمانية المعنية مباشرة بالاختيار.

NTV

رسميا، تم تحديد العرس. أما عمليا فإن العريس الحكومي ليس متوافرا بعد ومن اليوم حتى الاثنين المقبل موعد الاستشارات الملزمة فإن التكتلات السياسية سوف تضع رسما تشبيها للرئيس المرتقب لتظهر صورته بحلول السادس والعشرين من تموز الحالي.

OTV

حكوميا، مساع فرنسية واضحة، وتواصل يومي مع الأفرقاء المعنين، لإنجاز التكليف والتشكيل قبل الرابع من آب المقبل، موعد الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، وللمؤتمر الذي تنظمه باريس، إذ يمكن في حال ولادة الحكومة الجديدة، أن يتحول من الجانب الإنساني المحض، إلى مؤتمر يدرس الدعم المالي للبنان لمساعدته على الخروج من الأزمة، وفق الصيغة التي سبق وتعهد بها الرئيس ماكرون إبان زيارتيه للبنان بعيد الانفجار.

LBC

في العادة، كان يتم التريث في تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة إلى حين التوافق على الاسم الذي سيتم تكليفه.

اليوم لم يتم تحديد الموعد وفق هذه العادة، لم يتصل أحد بأحد بل إن موعد الاستشارات حدد الإثنين المقبل، فماذا رمى رئيس الجمهورية من وراء هذا التحديد؟ هل ليقول للكتل: تفضلوا سموا؟

الميادين

اعتبر معهد إسرائيلي أن تفكك الدولة اللبنانية سيكون له آثار أمنية على إسرائيل، وأنه في ظل تلك الظروف ستزداد خيارات التصعيد لاسيما وإذا شنت إسرائيل عمليات استباقية ضد حزب الله.

وأوضح معهد "الدراسات الاستراتيجية الإسرائيلي" برئاسة اللواء احتياط عاموس يادلين أن "التسارع واضح بمسار تفكك لبنان حيث أن المعطيات السلبية القاحلة بمجال الاقتصاد والفساد والأزمة السياسية المستمر وغير القابل للحل يمكن ترجمتها إلى غياب الإدارة وعدم القدرة علي العمل، وانهيار النظام والضرر الكبير الذي لحق بمستوى المعيشة للمواطنين اللبنانيين".

الجزيرة

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي في الرياض، العلاقات الثنائية والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

العربية

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، الاثنين، إن الجولة السابعة من المفاوضات النووية في فيينا ستُستأنف، في ظل الحكومة الجديدة في إيران.

وأشار زادة إلى أن هذه المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي، "مضت إلى الأمام بقوة وجدية في الجولات الست الماضية".