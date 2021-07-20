- En
- Fr
- عربي
لبنان الحر
اعلنت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، في بيان، انه "كنا نفضِّل، ويا للأسف، ألا نجد أنفسنا في موقع الردّ على ابن بيت سياسي نَكُنُّ له كلّ محبّة واحترام، ولكنّ السيّد حسن الحسيني أدلى بمواقف لـ"صوت الناس" تجافي الحقيقة كلّيًّا، ولذلك، كان لا بدّ من توضيخ الوقائع الحقيقيّة للرأي العام بعيدًا من التشويه والتضليل".
صوت لبنان
أعلن عضو كتلة القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا, عن موقف القوات اللبنانية بالنسبة إلى تكليف رئيس حكومة جديد، مشيرًا إلى أنها "عندما يعيّن موعد الاستشارات الملزمة تبني على الشيء مقتضاه"، معتبرًا أن "الغطاء المسيحي الكبير الذي أعطي لحزب الله هو جزء كبير من المشكلة، والمأخذ على التيار الوطني الحر أنه سهّل على الحزب التحكم بالسياسة الخارجية اللبنانية".
radio orient
أوضح منسق الإعلام في تيار المستقبل عبد السلام موسى، ان "التشكيلة التي قدمها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري تراعي المبادرة الفرنسية ومبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري والمشكلة لدى رئيس الجمهورية الذي لا يريد ان يوقع اي تشكيلة يرأسها الحريري، ولا أحد سيؤلف "حكومة رئيس الجمهورية وجبران باسيل".
اذاعة النور
أشار النائب حسن عز الدين الى انه نتيجة لأزمة المحروقات التي تشهدها مدينة صور وقرى قضائها لا سيما مادة المازوت منها، وبعد مطالبة البلديات والأهالي بمعالجة الأزمة، أجرى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الشيخ حسن عز الدين سلسلة اتصالات مع المعنيين في الوزارات والمؤسسات الرسمية في الدولة".
صوت المدى
أشار رئيس الجمهورية ميشال عون، خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي خُصّص للبحث في معالجة ازمة الدواء، إلى أنه "من غير المسموح الإساءة الى الأمن الصحي الذي يوازي بأهميته الأمان في كل المجالات"