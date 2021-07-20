لبنان الحر

اعلنت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، في بيان، انه "كنا نفضِّل، ويا للأسف، ألا ‏نجد أنفسنا في موقع الردّ على ابن بيت سياسي نَكُنُّ له كلّ محبّة واحترام، ولكنّ السيّد حسن ‏الحسيني أدلى بمواقف لـ"صوت الناس" تجافي الحقيقة كلّيًّا، ولذلك، كان لا بدّ من توضيخ ‏الوقائع الحقيقيّة للرأي العام بعيدًا من التشويه والتضليل".

صوت لبنان

أعلن عضو كتلة القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا, عن موقف القوات اللبنانية بالنسبة إلى ‏تكليف رئيس حكومة جديد، مشيرًا إلى أنها "عندما يعيّن موعد الاستشارات الملزمة تبني على ‏الشيء مقتضاه"، معتبرًا أن "الغطاء المسيحي الكبير الذي أعطي لحزب الله هو جزء كبير من ‏المشكلة، والمأخذ على التيار الوطني الحر أنه سهّل على الحزب التحكم بالسياسة الخارجية ‏اللبنانية".‏

radio orient

أوضح منسق الإعلام في تيار المستقبل عبد السلام موسى، ان "التشكيلة التي قدمها رئيس ال‏حكومة السابق سعد الحريري تراعي المبادرة الفرنسية ومبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري ‏والمشكلة لدى رئيس الجمهورية الذي لا يريد ان يوقع اي تشكيلة يرأسها الحريري، ولا أحد ‏سيؤلف "حكومة رئيس الجمهورية وجبران باسيل".‏

اذاعة النور

أشار النائب حسن عز الدين الى انه نتيجة لأزمة المحروقات التي تشهدها مدينة صور وقرى ‏قضائها لا سيما مادة المازوت منها، وبعد مطالبة البلديات والأهالي بمعالجة الأزمة، أجرى ‏عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الشيخ حسن عز الدين سلسلة اتصالات مع المعنيين في ‏الوزارات والمؤسسات الرسمية في الدولة".‏

صوت المدى

أشار رئيس الجمهورية ميشال عون، خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي خُصّص للبحث ‏في معالجة ازمة الدواء، إلى أنه "من غير المسموح الإساءة الى الأمن الصحي الذي يوازي ‏بأهميته الأمان في كل المجالات"