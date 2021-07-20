نددت الحكومة المغربية أمس بما عدّته "ادعاءات زائفة" حول استخدام أجهزتها الأمنية برنامج "بيغاسوس" للتجسس على هواتف صحافيين، وفق ما أظهره تحقيق نشرته عدة وسائل إعلامية دولية، مشيرة إلى استعدادها لتقديم أدلة "واقعية علمية".

أثار مقترح مشروع قانون لترسيم الدوائر الانتخابية في ليبيا حالة من الغضب والرفض في بعض مدن الغرب، في وقت أعلنت فيه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن 40571 مواطناً سجلوا في منظومة تسجيل الناخبين حتى مساء أول من أمس. ولم يتبق إلا 13 يوماً على موعد إغلاق منظومة تسجيل الناخبين، مما دفع نشطاء لمطالبة المواطنين بسرعة التسجيل لضمان حقهم في التصويت، والحفاظ على أرقامهم الوطنية من السرقة من قبل مستهدفي التزوير.

استغلت السفارة الأميركية لدى ليبيا تهنئة وجهتها أمس إلى الليبيين بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بمستقبل "سلمي لجميع الليبيين"، بينما تمنى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة "الوحدة" الوطنية، أن تنعم البلاد بالأمن، وتتوحد كلمة أبنائها للنهوض بها نحو الازدهار والبناء.

أجرت روسيا اختباراً لصاروخ كروز يتخطى سرعة الصوت من طراز "تسيركون". وتمكن الصاروخ، الذي بلغت سرعته تقريباً سبعة أمثال سرعة الصوت، من ضرب هدف بري على ساحل بحر بارنتس على بعد أكثر من 350 كيلومتراً، وهو سلاح أشاد به الرئيس فلاديمير بوتين بوصفه جزءاً من جيل جديد من الصواريخ لا نظير له في العالم.