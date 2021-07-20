قتل نحو 30 شخصاً على الأقل وأصيب نحو 50 آخرين بجروح الاثنين بانفجار عبوة ناسفة عشية عيد الأضحى في سوق في مدينة الصدر المكتظة في شرق العاصمة العراقية بغداد، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأفاد مصدر أمني آخر طبي بمقتل 28 شخصاً، بينهم سبعة أطفال وثمانية نساء، وإصابة 52 بجروح، فيما قال مصدر أمني آخر إن عدد القتلى وصل إلى ثلاثين في الهجوم الذي وقع في إحدى أكثر ضواحي بغداد فقراً واكتظاظاً، وهي معقل مناصري رجل الدين الشيعي مقتدى الصد.

استقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في بغداد، أمس، وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي والوفد المرافق له.

شدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على ضرورة توحيد جهود القوى السياسية في بلاده لمجابهة التحديات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وصولاً إلى استعادة الدولة وانهاء انقلاب الميليشيات الحوثية.

وصف وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، العلاقات السعودية العراقية بأنها في أفضل حالاتها، مؤكداً أننا ندعم جهود حكومة مصطفى الكاظمي الإصلاحية واستقرار العراق. وأكد "أننا نتعامل مع العراق ككل وندعم فرص الاستثمار وكذلك في إقليم كردستان"، لافتاً إلى أن ولي العهد السعودي ورئيس وزراء العراق يتابعان ملف العلاقة بشكل مباشر، موضحا أن "رسالتي للشعب العراقي بأننا جزء لا يتجزأ".