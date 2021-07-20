الجزيرة - السعودية

ولي العهد تلقى اتصالا من سلطان عُمان

القيادة تتلقى تهاني أمير قطر بقرب حلول عيد الأضحى

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالا هاتفيًا أمس من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، هنأه فيه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك. وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، سائلا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية بالخير والنماء. كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا أمس، من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، هنأه فيه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك. وقد بادله سمو ولي العهد التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلا الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية باليمن والبركات.

أخبار الخليج - البحرين

جلالة الملك المفدى وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتبادلان التهاني بعيد الاضحى المبارك

تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. ورفع سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البرقية إلى مقام جلالته السامي أسمى آيات التهاني والتبريكات وخالص الأمنيات بهذه المناسبة المباركة، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جلالة الملك المفدى وأن يحقق كل ما يتطلع اليه جلالته من إنجازات تنموية تعود بالخير والنماء لصالح الوطن وأبنائه الأوفياء، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على جلالته وهو ينعم بموفور الصحة والسعادة وطول العمر، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، سائلاً المولى العلي القدير أن يحفظ مملكتنا الغالية ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة جلالته الحكيمة وأن يرفع عن مملكة البحرين والبشرية جمعاء جائحة فيروس كورونا.

القدس - فلسطين

الرويضي: إسرائيل تريد حسم معركة السيادة على "الأقصى" بتثبيت تقسيمه

قال المستشار في ديوان الرئاسة المحامي أحمد الرويضي إن الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك التي حدثت خلال اليومين الماضيين، أرادت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، منها حسم معركة السيادة على المسجد، والإعلان أنها صاحبة السيادة والقرار الوحيد فيه. وأشار الرويضي، في بيان صحافي، اليوم الإثنين، إلى تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بينت الذي أعطى الضوء الأخضر للمستوطنين المقتحمين لأداء الصلوات التلمودية في ساحات المسجد، في تطور خطير لم يشهده الأقصى منذ احتلاله عام 1967. وقال: أخبرنا كافة الأطراف الدولية التي لها تمثيل دبلوماسي في القدس بضرورة تحمل مسؤولياتها تجاه حماية الحق التاريخي والقانوني للمسلمين في المسجد الأقصى، ونقلنا لهم بشكل واضح مخاطر ما تقوم به حكومة الاحتلال من إشعال فتيل الحرب الدينية في المنطقة، والتي لن تقف حدودها عند الأراضي الفلسطينية، وإنما ستمتد إلى العالم أجمع بالنظر لقيمة المسجد الأقصى المبارك الدينية في عقيدة المسلمين.

الاتحاد - الإمارات

محمد بن زايد يهنئ رئيس الدولة وحكام الإمارات ومواطنيها والمقيمين على أرضها والعاملين في الصفوف الأمامية بعيد الأضحى

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام.. داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموهم بموفور الصحة والعافية والسعادة. كما وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التهنئة إلى شعب الإمارات الكريم والمقيمين على أرضها الطيبة..

الأهرام - مصر

رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا الله عز وجل، أن يعيده على شعب مصر العظيم والشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.