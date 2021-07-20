الديار/ صونيا رزق

نقلت عن ديبلوماسي عربي بارز قولها أنّ الاسماء المتداولة حالياً للتكليف الحكومي، لا تحظى بالموافقة الدولية والعربية، لذا تجري مشاورات خارجية خصوصاً فرنسية واميركية وسعودية للاتفاق على اسم جديد، وعندئذ سيحظى بالموافقة الداخلية، كي تبدأ الاستشارات النيابية الجدّية، غلى الرغم من دعوة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليها، يوم الاثنين المقبل في 26 الجاري، اي انّ كواليس عطلة عيد الاضحى ستتلقى الاسم الموافَق عليه في الخارج، ليُعمّم على الكتل النيابية ويلاقي التأييد، لان الاتفاق المُسبق على الاسم يعني بدء الاستشارات رسمياً.

اللواء/ عمر البردان

راى ان الاوساط المعارضة تخشى أن تزداد عزلة لبنان العربية والدولية بعد الفشل في التوصل إلى تشكيل حكومة جديدة، فإن انتقال ملف العقوبات الأوروبية على معطلي تأليف الحكومة إلى الإطار القانوني، يؤشر إلى مرحلة شديدة التعقيد سيواجهها لبنان إذا استمرت الطبقة الحاكمة في وضع العراقيل أمام تأليف حكومة موثوقة من شخصيات اختصاصية توحي بالثقة، وبإمكانها إخراج لبنان من هذه الورطة التي تستوجب اتخاذ إجراءات استثنائية على قدر كبير من الأهمية، لوقف انزلاق البلد نحو الهاوية، مع تفاقم الأزمات الحياتية والاجتماعية والمعيشية.

الجمهورية/ طوني عيسى

قال ان المعلومات التي يجري تسريبها منذ أيام، أنّ السلطة أوعزت إلى الأجهزة العسكرية والأمنية أن تحتسب لأعمال مشبوهةٍ قد تقع خلال الحراك الاعتراضي الجاري، والذي يُتوقّع أن يزداد تصعيداً في الفترة المقبلة. لكن اوساط الانتفاضة لا تعتقد أنّ هذه المخاوف في مكانها، أو على الأقل هناك تضخيم كبير ومتعمّد لها. وتقول: تجربة 17 تشرين الأول 2019 أظهرت مستوى عالياً جداً من النضج الوطني لدى الذين نزلوا إلى الشارع.

الجمهورية/ مرلين وهبة

نقلت عن مصادر قضائية قولها أنّ المعنيين "يقوطبون" على مسألة رفع الحصانة من خلال التوجّه الى مسألة اختصاص المجلس الاعلى. وتؤكّد أنّ "المعنيين" بذلك يرتكبون خطأ كبيراً، لأنّ إعطاء الإذن برفع الحصانة عن النواب شيء والصلاحية شيء آخر، وهما غير مرتبطين ببعضهما، أي أنّ المسألة بكاملها مع ما يرافقها من حروب كلامية بين المتنازعين، لا تُخاض وفق القوانين بل وفق أمور اخرى لا علاقة لها بالقانون.