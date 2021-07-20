روسيا اليوم

الخارجية الأمريكية: البنتاغون وافق على تخصيص قاعدة "فورت لي" في فيرجينيا لاستقبال الأفغان

أعلنت الخارجية الأمريكية، أن وزارة الدفاع "البنتاغون" وافقت على تخصيص قاعدة "فورت لي" في ولاية فرجينيا لاوأكد البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، أن "السلطات الأمريكية ستطلق خلال يوليو الحالي رحلات جوية خاصة لإجلاء المواطنين الأفغان الذين عملوا مع الولايات المتحدة كمترجمين أو في مناصب أخرى". وأعلنت الولايات المتحدة، في الـ30 من أبريل الماضي، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة الرئيس، جو بايدن. ومع اقتراب هذه العملية من نهايتها، حيث تم إنجازها حاليا بنسبة 95%، كثفت حركة "طالبان" المتشددة حملة عسكرية واسعة على مواقع القوات الحكومية في جبهات عدة بالبلاد.

روسيا اليوم

بايدن: هناك فرق بين الهاكرز الصينيين والروس!

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عما يميز من وجهة نظره أنشطة القراصنة الإلكترونيين في الصين عن أنشطة نظرائوقال بايدن للصحفيين اليوم الاثنين ردا على طلب تحديد الفرق الرئيسي بين الهاكرز الصينيين والروس: "من وجهة نظري، ولن أتلقى تقريرا مفصلا من استخباراتنا قبل صباح غد، فإن الحكومة الصينية ربما تساعدهم، على خلاف الحكومة الروسية التي لا تفعل ذلك بنفسها لكنها تقدم الحماية لمن يفعل ذلك". وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن التحقيق في هذه القضية لم ينته بعد. وأعلن مسؤول أمريكي رفيع المستوى اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة والناتو والاتحاد الأوروبي يتهمون السلطات الصينية بالتعاون مع قراصنة إلكترونيين مأجورين، متوعدة بالرد على ممارسات بكين "غير المسؤولة". ونفت الصين مرارا الاتهامات بالوقوف وراء القرصنة الإلكترونية ضد المؤسسات الأجنبية، داعية المجتمع الدولي إلىحشد الجهود في مواجهة أنشطة الولايات المتحدة التي تهدد الأمن السيبراني في العالم.