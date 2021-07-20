الوكالة الوطنية للإعلام

الرئيس عون هنأ بالاضحى: للتمسك بالامل وروح النضال لفتح صفحة جديدة في تاريخ لبنان

هنأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا ان "تحمل معاني هذه المناسبة الروحية الامل الى قلوبهم والطمأنينة وروح المسامحة والتضامن في هذه الظروف الصعبة وغير المسبوقة التي يجتازها لبنان"، مؤكدا "استمرار بذل كل جهد ممكن للسعي الى الخروج من الازمة الاقتصادية الخانقة التي تهدد في الصميم الأمان الاجتماعي وكرامة الانسان في لبنان" .ودعا رئيس الجمهورية الى "التمسك بالامل وروح النضال لفتح صفحة جديدة في تاريخ لبنان تطوي الصفحة السوداء التي نعيشها اليوم وتعطي ابناءه الفرصة في العيش في وطن يستحقونه". وابرق الرئيس عون الى قادة الدول العربية والاسلامية مهنئا بالعيد، متمنيا ان يعيده الله عليهم وعلى دولهم وشعوبهم بالخير والأمان والاستقرار.

وكالة الأناضول

أردوغان: تركيا تشيد مجمعا رئاسيا لجمهورية شمال قبرص

الرئيس التركي أمام أعضاء برلمان جمهورية شمال قبرص: انتهينا من إعداد مشروع المجمع الرئاسي لجمهورية شمال قبرص التركية وسنبدأ ببنائه قريبا.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده انتهت من إعداد مشروع المجمع الرئاسي لجمهورية شمال قبرص التركية وستبدأ ببنائه قريبا. جاء ذلك في خطاب ألقاه، الإثنين، في جلسة خاصة لبرلمان جمهورية شمال قبرص التركية، ضمن إطار زيارة يجريها للجزيرة. ولفت إلى أنه سيتم بناء مبنى جديد لبرلمان قبرص التركية بالإضافة للمجمع الرئاسي. واقترح تحويل المبنى الحالي للبرلمان الذي شهد إعلان قيام جمهورية شمال قبرص التركية، إلى متحف. وأفاد أردوغان أن قضية قبرص التركية قضية شعب كبير عرف بملحمته البطولية التي سطرها عام 1974. وأوضح أن الذين توهموا أن بمقدورهم القضاء على القبارصة الأتراك اعتمادا على القوى التي يستندون إليها اصطدموا بالإرادة الفولاذية للشعب القبرصي التركي. وأكد أن الذين كانوا يعتبرون القبارصة الأتراك لقمة سائغة، تعرضوا لهزيمة نكراء أمام البطولات الملحمية للجيش التركي والمجاهدين (المقاومين من القبارصة الأتراك).

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين يؤكد عودة الاقتصاد الروسي إلى مستوى ما قبل أزمة كورونا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، عودة الاقتصاد الروسي إلى مستوى ما قبل أزمة فيروس كورونا المستجد التي عصفت بالعالم. وقال بوتين خلال اجتماع عقده عبر الفيديو مع مجلس التنمية الاستراتيجية والمشروعات الوطنية في روسيا: "نحن بحاجة إلى تنفيذ جميع المهام المحددة بشكل مستمر وفعال". وشدد الرئيس الروسي على ضرورة التفكير فيما يجب القيام به في فترة 2021-2022 من أجل منع انخفاض الدخل، خصوصا لدى الفئات الضعيفة. وتابع بوتين: "من الضروري الانتباه إلى الفئات الضعيفة (في المجتمع). هناك بعض إجراءات الدعم التي قدمناها خلال الأزمة (فيروس كورونا) التي تقترب من نهايتها. بشكل عام نحن بحاجة إلى التأكد من أننا لا نسمح بانخفاض الدخل مقارنة بالدخل السابق في عام 2020. نحن بحاجة إلى النظر إلى ما سنفعله في عامي 2021 و 2022".