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مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم سيوقع مع وزير الطاقة اتفاقا في بغداد على تزويد لبنان بمليون طن من المازوت العراقي..

المنار

اللواء ابراهيم اكد للمنار: انه لم نجد في العراق الا ما كنا ننتظره من خير ونية للمساعدة، وغدا سيتم الانتهاء من الاجراءات التي تسمح بوصول النفط خلال اسبوع او عشرة ايام، شاكرا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على ما بذله من جهد.

nbn

في الملف الحكومي لفحت أجواء أيجابية عملية الإستشارات النيابية الملزمة المرتقبة الإثنين المقبل مع ارتفاع أسهم تسمية الرئيس نجيب ميقاتي ليكلف بتشكيل الحكومة العتيدة.

mtv

تابع عضو كتلة "المستقبل" النائب وليد البعريني موضوع توقيف صهاريج المحروقات خلال توجهها إلى عكار. وقال في تصريح: "نتمنى على أهلنا في بحنين والمنية والجوار التحلي بالهدوء والصبر والحكمة كما عهدناهم، وعدم الانجرار وراء الغضب والشائعات. وبالتالي، التعاون مع أصحاب الصهاريج المتجهة نحو عكار".

NTV

وحدها بارقة ضوء لمعت من بغداد التي أصر رئيس حكومتها مصطفى الكاظمي على استدعاء وزير الطاقة ريمون غجر والمدير العام للأمن العام اللواء عباس عباس للتوقيع غدا السبت على منحة الفيول قبل سفر الكاظمي الى واشنطن.

OTV

البارز اليوم حكوميا، إعلان التيار الوطني الحر أنه يتجه إلى تسمية السفير نواف سلام، وتمسك القوات اللبنانية بعدم التسمية،ما يفقد تسمية الرئيس نجيب ميقاتي اذا حصلت الاثنين المقبل، الغطاء النيابي المسيحي عمليا، تماما كتسمية الرئيس سعد الحريري في الاستشارات الاخيرة.

LBC

يفترض أن يعود غدا إلى بيروت الرئيس نجيب ميقاتي الذي يتوقع تسميته الإثنين المقبل لتشكيل الحكومة.

الميادين

أعلن الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، أن إيران افتتحت أول مرفأ نفطي لها على خليج عُمان، مما سيسمح ل​طهران​ بالاستغناء عن ​مضيق هرمز​ كممر للشحن البحري.

الجزيرة

أعلنت المتحدثة باسم ​البيت الأبيض​ جين ساكي أن "الرئيس الأميركي ​جو بايدن​، سيستقبل رئيس الوزراء العراقي ​مصطفى الكاظمي​، يوم الاثنين المقبل"، مشيراً الى ان "هذه الزيارة ستتم في إطار تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وستوفر للزعيمين فرصة لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا على جدول الأعمال الثنائي، كالتعليم و​الاقتصاد​ و​تغيير المناخ​ و​الأمن​".

العربية

تجددت الغارات الإسرائيلية على مناطق وسط سوريا ليل الخميس، مستهدفة معقل "حزب الله" في منطقة القصير في محافظة حمص. فقد نقلت وسائل إعلام تابعة للنظام في سوريا، عن مصدر عسكري قوله إنه فجر الخميس، دفاعاته تصدت لصواريخ إسرائيلية جاءت من شمال شرقي بيروت مستهدفة بعض النقاط في منطقة القصير بريف حمص الغربي.