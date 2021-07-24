لبنان الحر

إعتبر عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​بيار بو عاصي​، أن "لا شيء في الكون يشبه الحكومات في لبنان، التي حملت مسميات عدة من ​حكومة​ وحدة وطنية الى حكومة وفاق وطني.

صوت لبنان

سال النائب ​جميل السيد​ في تصريح أي لعبة قذرة تلعبها مصفاة الزهراني ومصرف لبنان من جهة أخرى في فقدان المازوت لا سيما عن المستشفيات والأفران وغيرها، ولفت الى ان مصرف لبنان يبتزّ بعدم فتح الإعتمادات للبواخر، ومافيا الزهراني تبيع معظم المازوت المدعوم للمافيا التي تبيعه بما يفوق 180 ألف ليرة للتنكة"، معتبرا ان "غضب الناس قريب وسيقضي عليكم".

radio orient

أوضح النائب ​نهاد المشنوق​ انه "بما ان المحقق العدلي في قضية ​انفجار مرفأ بيروت​ القاضي ​طارق بيطار​ يحتكم الى الرأي العام فمن حقي الاحتكام الى الرأي العام بالادعاء الذي تقدّم به"، مشيراً الى ان "المستند الوحيد الذي تلقيته يتحدّث عن عبور ​باخرة​ ترانزيت تحمل عدّة أطنان من نيترات الأمونيوم متجهة من ​جورجيا​ إلى ​موزمبيق​ وعن أحوال البحّارة الأوكرانيين والبحار الرّوسي ولم يتحدّث عن تفريغ حمولتها في ​المرفأ​ إطلاقاً".

اذاعة النور

شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم على أن "إثارة موضوع العريضة النيابية ‏الاتهامية وكأنها التفاف على التحقيق، هي في غير محلها، فالعريضة ليست أكثر من واجب ‏المجلس النيابي للمساهمة في الوصول إلى حقيقة الجريمة وكل مرتكب ومن له صلة".‏

صوت المدى

أكد نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​إيلي الفرزلي​ أن "التراجع الكلامي عن التوقيع على عريضة تحويل النواب المتهمين في قضية ​انفجار مرفأ بيروت​ من ​القضاء​ العدلي الى المجلس الاعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء، لا يلغيها، وعدد النواب المطلوب لتسلك ​العريضة​ مسارها القانوني سيبقى مؤمناً".