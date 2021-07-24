حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على كوبا «ليست إلا البداية»، مضيفاً أن الولايات المتحدة «ستواصل فرض عقوبات على المسؤولين عن قمع الشعب الكوبي». وندّد بايدن «بشكل لا لبس فيه بالتوقيفات الجماعية والمحاكمات الصورية» التي تستهدف «أولئك الذين يجرؤون على الكلام». وفرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات مالية تحمل طابعاً رمزياً على وزير الدفاع الكوبي وذلك على خلفية «قمع المظاهرات السلمية والمؤيدة للديمقراطية» التي شهدتها كوبا في الآونة الأخيرة.

دان مجلس الأمن الدولي «الأفعال أحادية الجانب» للرئيس التركي رجب طيب إردوغان وإعلان الزعماء القبارصة الأتراك في قبرص بشأن إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا المغلقة، ووافق المجلس بالإجماع على بيان يدعو إلى تسوية النزاع القبرصي «على أساس نظام فيدرالي بمجتمعين ومنطقتين مع مساواة سياسية.

تجاهلت تركيا المواقف الدولية الرافضة للخطوة التي أقدمت عليها بدعم إدارة شمال قبرص في فتح منطقة من ساحل منتجع فاروشا الواقع ضمن مدينة فاماغوستا الواقعة على النقطة الفاصلة بين شطري جزيرة قبرص الشمالي والجنوبي في شرق الجزيرة، وبررت ذلك بدفاعها عن حق القبارصة الأتراك بوصفها دولة ضامنة و«وطناً أماً».

من المقرر أن يمثل محلل سابق في استخبارات القوات الجوية الأميركية أمام المحكمة الثلاثاء المقبل، بتهمة انتهاكه قانون التجسس وتسريب وثائق سرية عن المهام القتالية التي تنفذها الطائرات الأميركية المسيرة. وسيمثل المتهم دانييل هيل من مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، أمام المحكمة الجزائية الأميركية في مدينة الإسكندرية بولاية فيرجينيا، بعد إدانته من قبل محلفين.

قالت ويندي شيرمان، مساعدة وزير الخارجية الأميركي، إن بلدها يسعى لطريقة «موثوقة ومتوقعة وبنّاءة» لتحقيق تقدم في المحادثات النووية المتعثرة مع كوريا الشمالية. أدلت شيرمان بهذه التصريحات بعد اجتماع مع مساعد وزيرة خارجية كوريا الجنوبية تشوي جونج كون في سيول، ثاني محطة لها في جولتها الآسيوية.

رفض مجلس الأمن الدولي في تصويت الخميس مقترحاً روسياً يقضي بإلغاء منصب «الممثل الدولي السامي في البوسنة» والمهمة الموكلة به، بحلول تموز 2022، ومشروع القرار الذي شاركت الصين في رعايته، كان في حاجة إلى تسعة من الأصوات الـ15 في المجلس ليتم تمريره.

جدد الاتحاد الأوروبي دعوته لاستئناف مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي. وشدد على «ضرورة التوصل لاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا وفق إطار زمني». في حين أكدت «الخارجية الروسية» أن «روسيا تتخذ موقفاً متساوياً بشأن خلافات (السد)». وتجمدت المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا، منذ نيسان الماضي، بعد أن فشلت في التوصل إلى اتفاق حول آلية ملء وتشغيل «السد»، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل.