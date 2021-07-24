الديار/ دوللي بشعلاني

تناولت موضوع الاستشارات النيابية وقالت تتّجه الانظار إلى الاستشارات النيابية المُلزمة الاثنين المقبل، من الداخل والخارج. هذه الاستشارات التي ستجري في موعدها، حسب م أكّد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الأربعاء، حسماً لأي اجتهاد أو إيحاء، وأي طلب لتأجيلها، يجب أن يكون مبرّراً ومعلّلاً. وصحيح أنّ الرئيس المعتذر عن التشكيل سعد الحريري قد قال إنّه لن يُرشح أي بديل عنه لهذه المهمة، كون الرئاسة الثالثة محصورة بحسب الدستور بالطائفة السنيّة، وهو الأكثر تمثيلاً لها من بين الشخصيات الأخرى في المجلس النيابي، غير أن هذا لا يعني، بحسب مصدر في "تيار المستقبل" أنّ كتلة الحريري ستمتنع عن تسمية من تجده مناسباً لتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكّداً أنّ الكتلة ستجتمع قبل الاستشارات وتتخذ الموقف المناسب. كذلك نقلت عن مصادر قولها إنّ إجراء الاستشارات النيابية الاثنين، وتسمية كلّ كتلة نيابية للشخص الذي تجده يتلاءم مع المرحلة المقبلة، على ما أضافت، يُفترض أن يمرّا على خير، في حال لم تطلب أي كتلة التأجيل لسبب وجيه. ولكن العقد التي حالت دون تشكيل حكومة الرئيس الحريري ستفرض نفسها على أي شخصية سنيّة أخرى، لا سيما إذا ما سارت على خطى الحريري مثل ميقاتي. غير أنّ البعض يتحدّث عن إمكانية التوافق على تغيير نوع الحكومة المنتظرة التي يُفترض أن تؤلّف سريعاً بعد التكليف، وقد تكون "حكومة تكنوسياسية" ينضمّ إليها النائب جبران باسيل، وسياسيون آخرون في حال جرى التوافق مع الرئيس ميقاتي على ذلك بعد عودته من الخارج وعقده اجتماع "نادي رؤساء الحكومات السابقين".

نداء الوطن/ غادة حلاوي

قالت بين فئة تجزم بأن يوم الاثنين سينتهي بتكليف الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي مجدداً لتشكيل الحكومة، واخرى تشكك وترى ان الغموض المحيط بالمشاورات يجعل من الصعوبة الجزم بالنتائج، انقسمت الآراء حول ما سينتهي اليه نهار الاستشارات. وأضافت كثيرة هي الاشارات التي كانت توحي أنّ الرئيس ميقاتي سيغدو الاثنين رئيساً مكلفاً لتشكيل الحكومة بأغلبية قد تلامس السبعين صوتاً، غير أنّ موقف "التيار الوطني الحر" الذي لم يحسم خياره المؤيد لميقاتي عزّز الشكوك بإمكانية نجاح التكليف، فضلاً عن أنّ عامل المفاوضات المتعلّقة بالحكومة لم ينته إلى ما يدخل الطمأنينة الى ميقاتي، الذي بقي مرتاباً من تكرار تجربة الرئيس سعد الحريري، والتي تفرض عليه ان يثبت جدارة سنية تجاه التمسك بصلاحيات الرئيس المكلف الى غيرها من نقاط رفضها الحريري لا يستطيع ميقاتي الرضوخ لها. ونقلت عن مصادر مطلعة على سير المفاوضات جزمها بأنّ الاتفاق شبه منجز على تكليف الرئيس ميقاتي. وسجّل خلال الايام الماضية اتصال هاتفي بين الرئيسين عون وميقاتي، كذلك سجل اتصال بين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل والرئيس ميقاتي، وضعته مصادر "التيار" في اطار المعايدة في وقت كان ثمة من يتحدث عن شريك مشترك يخوض في تقريب وجهات النظر بين الطرفين استباقاً للتكليف. لكن مصادر "التيار الحر" أكدت ان الاتجاه لم يحسم بعد والارجح ان تمتنع الكتلة عن تسمية ميقاتي انسجاماً مع قناعاتها، وقالت إنّ الخيارات لا تزال تخضع للدرس بما فيها المشاركة في الحكومة وصولاً الى الاستقالة من مجلس النواب التي لا تزال قائمة.