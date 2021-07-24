روسيا اليوم

بلينكن: "طالبان" قد تحاول السيطرة على السلطة في أفغانستان بالقوة

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن حركة "طالبان" الأفغانية قد تسعى إلى السيطرة بالقوة على السلطة في أفغانستان، مشيرا إلى أنها ستصبح دولة مارقة في حال تحقق هذا السيناريو. وقال بلينكن، في مقابلة مع قناة "MSNBC": "لدينا مباعث قلق جادة بشأن تصرفات عناصر طالبان، التي تشير إلى أنهم قد يحاولون السيطرة على السلطة في البلاد عن طريق القوة". وتابع: "لكن في حال حدوث ذلك ستصبح أفغانستان دولة مارقة ولن تحصل على المساعدة التي تسعى وتحتاج إليها حسب طالبان... ولن تتلقى دعم المجتمع الدولي الذي تقول طالبان إن البلاد بحاجة إليه". وأضاف: "نستغل بشكل نشط السبل الدبلوماسية للتعاون لأن هذا النزاع لا حل عسكريا له، ونبذل جهودا من أجل إنهائه". ومنذ بدء الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان تشن الحركة هجوما واسعا على القوات الحكومية في جبهات عدة، وقالت "طالبان" سابقا إنها سيطرت على 85% من أراضي البلاد لكن السلطات في كابل وصفت هذا التصريح بالدعائي.

روسيا اليوم

تركيا.. غرق مركب يقل 45 لاجئا سوريا أثناء توجهه إلى إيطاليا

أعلنت مصادر تركية غرق مركب يقل 45 لاجئا سوريا أثناء توجهه إلى إيطاليا، وانقاذ 36 منهم، فيما لا تزال أعمال البحث جارية عن المفقودين. وأفاد مراسلنا في تركيا بأن وزارة الدفاع التركية أعلنت غرق قارب مهاجرين غير نظاميين على بعد 161 ميلا بحريا جنوب غرب منطقة كاش الواقعة (قرب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية في المتوسط) وكان على متن القارب 45 شخصا، وأعمال البحث عنهم متواصلة. وأفادت وكالة "الأناضول" اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر في وزارة النقل والبنى التحتية، أن مركز تنسيق أعمال البحث والانقاذ التابع للمديرية العامة للملاحة البحرية في الوزارة، تلقى بلاغا مساء الخميس، بغرق قارب يقل لاجئين جنوب شرق جزيرة كريت اليونانية. وذكرت المصادر أن مسؤولي سفينة تجارية تركية كانت في موقع الحادث أشاروا إلى نفاد وقود القارب الذي يقل لاجئين سوريين وغرقه جراء الأحوال الجوية السيئة. وأفادت الوزارة أن السفينة التجارية التركية أنقذت 31 لاجئا، فيما أنقذت مروحية يونانية 5 آخرين. وأشارت إلى إرسال فرقاطتين تابعتين للبحرية التركية وطائرة للبحث عن المفقودين، واستمرار أعمال البحث بمشاركة 4 سفن تجارية.