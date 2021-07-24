الوكالة الوطنية للإعلام

السفارة الفرنسية: وصول مساعدات إنسانية فرنسية جديدة إلى لبنان

أعلنت السفارة الفرنسية، في بيان، انه "بعد مرور عام على انفجار مرفأ بيروت المأسوي، لا تزال فرنسا ملتزمة بشكل كامل إلى جانب لبنان وشعبه. واليوم، وصلت شحنة استثنائية جديدة من المساعدات الإنسانية إلى مرفأ بيروت، في حضور سفيرة فرنسا في لبنان السيدة آن غريو". اضاف البيان: "تندرج هذه المساعدات الفرنسية، التي نقلتها سفينة Aknoul، في إطار عملية مشتركة مع مؤسسة CMA CGM، تم تنسيقها من قبل مركز الأزمات والدعم لدى وزارة أوروبا والشؤون الخارجية. تنقل السفينة، التي انطلقت من مرفأ مرسيليا، معدات طبية لمكافحة جائحة كورونا، بفضل التبرعات التي قدمتها وزارة التضامن والصحة الفرنسية. تلبي هذه المساعدات الاحتياجات المحلية وتشمل: 3 ملايين كمامة و36 آلة تنفس بالإضافة إلى معدات طبية وأدوية. هذه المعدات التي ستوزع على المستشفيات والمؤسسات والجمعيات اللبنانية ستلبي الاحتياجات الملحة للسكان في مجال الصحة. وسيتم توزيعها تحت إشراف سفارة فرنسا في لبنان. وتحمل السفينة أيضا ماسحا ضوئيا نقالا من شركة Smiths Detection، قدمته فرنسا للجمارك اللبنانية. سيسمح هذا الماسح الضوئي بتسهيل اكتشاف البضائع الخطرة ومكافحة التهريب. وبالتالي سيساهم في إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد اللبناني إذ أنه سيسمح للجمارك اللبنانية بأن تستعيد كامل قدراتها. أخيرا، تقدم Aknoul أيضا أطنان عدة من المساعدات الإنسانية -الأدوية والمعدات الطبية وأجهزة الكمبيوتر وحليب الأطفال المجفف- يتم نقلها مجانا من قبل مؤسسة CMA CGM لصالح عشر منظمات غير حكومية وثلاث مستشفيات لبنانية". وختمت السفارة بيانها: "في حين تنظم فرنسا في الرابع من آب مؤتمرا دوليا ثالثا لدعم الشعب اللبناني، فإن المساعدة الملموسة التي تصل اليوم إلى مرفأ بيروت تترجم مرة أخرى الالتزام الفرنسي إلى جانب لبنان وجميع اللبنانيين".

وكالة الأناضول

وزير البيئة التركي يلتقي نائب نظيره الألماني في نابولي

التقى وزير البئية والتخطيط العمراني التركي مراد قوروم، نائب وزير البيئة الألماني يوخن فلاسبارث، في مدينة نابولي الإيطالية. جاء ذلك، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء البيئة والمناخ والطاقة لدول مجموعة العشرين في نابولي. وأفاد مراسل الأناضول نقلا عن مصادر مطلعة، أن اللقاء كان مثمرا، حيث أكد الجانبان أهمية العلاقات التركية الألمانية. وقدم الوزير قوروم لمحة عن المشاريع التي تقوم بها تركيا، في إطار مكافحة تغير المناخ. وأشار إلى اجراء تركيا التعديلات اللازمة في إطار ما يعرف بالاتفاقية الخضراء الأوروبية، لمكافحة التلوث البيئي. كما أعرب عن مطالبة تركيا بإزالة اسمها من القائمة رقم-1 الملحقة باتفاقية باريس للمناخ. وتؤكد أنقرة أن مسؤولية تركيا التاريخية عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية أقل من 1 بالمئة، وأنها دولة نامية وأن موقعها في اتفاقية باريس للمناخ غير منصف لها.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

لافروف: روسيا لن تنجر إلى سباق تسلح

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن روسيا لن تنجر إلى سباق تسلح. وأضاف الوزير بأن روسيا لديها بالفعل كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها. وتحدث لافروف عن السياسة الخارجية لروسيا خلال ندوة على الانترنت، عقدت على موقع حزب "روسيا الموحدة" بمناسبة التحضير لانتخابات مجلس النواب، أضاف بها قائلا " لن نأخذ في الاعتبار أي تهديدات أو إنذارات، إلا أننا سنقاومها بحزم، وسنعزز سيادتنا. لن ننزلق إلى العزلة الذاتية أو المواجهة. كما ولن ننجر إلى سباق تسلح جديد مكلف". وتابع الوزير "هناك القليل من الأصوات التي تنادي بتحقيق السلام مع الغرب بالشروط التي يقدمونها، وبعد ذلك سيكون كل شيء على مايرام". وعلق على هذه الدعوات قائلا "أنا مقتنع، وليس مجرد قناعة فحسب، بل لدينا بالفعل تجربة الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي بأن أي تنازلات أحادية الجانب من جانبنا ستعتبر ضعفا. وبما أن شركاءنا يعرفون كيفية القيام بذلك، وما أن يحصلوا على أي تنازلات من جانب واحد يقومون بطرح المزيد والمزيد من المطالب غير المقبولة. لذلك، سننتهج سياسة خارجية مستقلة ذات منحى وطني".