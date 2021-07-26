TL

أكد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، أن "الوضع الأمني مضبوط الى حد بعيد وأن الحل هو حل سياسي، وأنه في اللحظة التي تتألف فيها حكومة ستنقلب الأوضاع لجهة الولوج نحو باب الحلول، ورويداً رويداً سيتجه الوضع نحو الأفضل".

المنار

حتى الساعة، الاستشارات في موعدها، على ما اكدت رئاسة الجمهورية مرات عدة في الأيام الماضية، وما على اللبنانيين إلا الانتظار. ساعات فاصلة عن معرفة اسم الرئيس المكلف، لينطلق بعدها مشوار التأليف الذي يؤمل أن لا تطول أيامه، في ظل ما تبقى من مقدرة للمواطن على احتمال الفراغ، ومواجهة الضياع.

nbn

من الآن حتى بلوغ الساعة الصفر لانطلاقة عجلة الإستشارات، تتواصل المشاورات والإتصالات داخل الكتل السياسية والنيابية وفي ما بينها، لبلورة المواقف ولا سيما لجهة اختيار الشخصية التي سيتم تكليفها، وعلى هذا الخط أجمع رؤساء الحكومات السابقون على دعم ترشيح الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة، كما أكد اللقاء الديمقراطي على تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة في الإستشارات النيابية.

mtv

عربياً ودولياً لا شيء تغير. موقف السعودية من ميقاتي كموقفها من الحريري، وأميركا غير مهتمة، فيما فرنسا غير قادرة على تحويل أقوالها الى أفعال. فهل يكون مصير ميقاتي بعد التكليف كمصير مصطفى أديب والحريري، أم أن عملية التكليف الثالثة ستكون ثابتة هذه المرة؟.

NTV

ما لم تتقدم في الساعات الأخيرة أي كتلة متطوعة بطلب التأجيل، فإن نجيب ميقاتي رئيساً مكلفاً للحكومة بأصوات قد تقفز عن تلك التي حصلها الرئيس سعد الحريري، وذلك بفارق أصوات "حزب الله".

OTV

المطلوب اليوم كما في كل يوم، حكومة تؤلف وفق الأصول، وتحمل مشروعاً إنقاذياً يقدر على استعادة الحد الادنى من ثقة الناس بالقدرة على الاصلاح، ذلك انها مفقودة بناء على التجارب السابقة وضائعة انطلاقاً من مراجعة السير الذاتية لكثير من المسؤولين.

LBC

في العاشرة والنصف من صباح اليوم، تنطلق الاستشارات النيابية الملزمة في القصر الجمهوري. "إن لم يخلق الله ما لا نعلمه"، سينتهي نهار الاستشارات بتكليف النواب نجيب ميقاتي ترؤس الحكومة المقبلة.

الميادين

أكد الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، أن "الأسطول البحري الروسي قادر على توجيه ضربة لأي عدو محتمل".

الجزيرة

حذر كبير موظفي مكتب المستشارة الألمانية ​أنغيلا ميركل​، هيلغ براون، من أن القيود المفروضة على المواطنين غير المطعمين "قد تكون ضرورية" إذا وصلت أعداد الإصابات إلى مستويات جديدة بالأشهر المقبلة.

العربية

انتقد الرئيس الأميركي السابق، ​دونالد ترامب​، إجراء إدارة خلفه، ​جو بايدن​، مفاوضات مع منظمة "أوبك" و​روسيا​ بشأن ​النفط​.

وفي حديث بولاية ​أريزونا​ قال: "هم يتفاوضون مع أوبك وروسيا في الوقت الذي نمتلك فيه نفطاً لدرجة أننا لا نعرف ماذا نفعل معه"، لافتاً إلى ان ​الولايات المتحدة​ في عهده كانت مستقلة في مجال ​الطاقة​.