لبنان الحر

أشار النائب ​​بلال عبدالله​​، إلى أن "أرقام إصابات "​كورونا​" تقارب الألف إصابة، مع زيادة نسبة إيجابية الفحوصات. ويستمر التراخي، وتعود التجمعات والمناسبات الإجتماعية بدون أية تدابير وقائية مطلوبة".

وأوضح "أننا ندخل مرحلة الخطر، مع عدم القدرة على إقفال البلد"، مؤكداً أن "لا خيار غير ​الوقاية​، والتلقيح، ونظامنا الصحي قد يعجز عن مواجهة موجة أضافية".

صوت لبنان

طلب رئيس حزب "​القوّات اللبنانيّة​" ​سمير جعجع​ من وفد ​مجلس الشيوخ الفرنسي​ الذي التقاه في معراب "العمل على تأمين دعم ​الحكومة​ الفرنسيّة، لأننا قد نحتاج له في وقت لاحق في حال أُعيق عمل المحقق العدلي، وهذا الدعم هو للعريضة الشعبية التي وقعها المتضررين من الإنفجار و​العريضة​ النيابيّة الموقعة من قبل تكتل "الجمهوريّة القويّة" واللتين رفعتا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ وطالبتا بتشكيل لجنة تحقيق دوليّة في هذه الجريمة".

radio orient

كشفت النائب ​رلى الطبش​، أن "كتلة المستقبل لم تحسم قرارها بعد بشأن إسم الرئيس المكلف، وهدف الرئيس ​سعد الحريري​ هو إنقاذ البلد".

اذاعة النور

رأى المفتي الجعفري الممتاز ​الشيخ أحمد قبلان​ انه "من الضروري جداً الإصرار على ​حكومة​ إنقاذ بأولويات معيشية ومالية ووطنية بعيداً عن العشائرية السياسية، ولذلك المطلوب "حكومة إنقاذ لا حكومات متاريس" خاصة أن البلد هش للغاية ويعاني من تفكك سريع وانهيار عامودي، رغم أن خريطة الطريق الدولية لا تريد إنقاذاً بل إدارة أزمة، والمشروع الدولي مشروع احتواء لـ​لبنان​ لا الإنقاذ.

صوت المدى

أكّد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، أنّ "مدة العقد مع العراق سنة واحدة، وبحدود شحنتَيْ فيول كل شهر والمليون طن هي ثلث الكمية التي نحتاجها".