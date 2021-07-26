تعهدت تركيا بعد مقتل 2 من عسكرييها بهجوم على مركبتهم في شمال سوريا، بمواصلة نضالها حتى اجتثاث جذور الارهاب، مشددة على عزمها محاسبة المسؤولين عن العملية.

أفادت وسائل إعلام محلية بأن قصفاً صاروخياً مكثفاً طال أحياء سكنية في مدينة عفرين بشمال سوريا.

قالت وزارة الدفاع التركية أن قواتها قتلت 7 من عناصر تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في ريف حلب رداً على مقتل جنديين تركيين.

أعلنت السلطات العراقية أمس احباط سلسلة من الهجمات الارهابية المخطط لها في عيد الاضحى، مشيرة إلى اعتقال عناصر شبكتين ارهابيتين في كركوك والانبار.

مدّدت السعودية مشروع نزع الالغام في اليمن لمدة عام بتكلفة تبلغ نحو 33.5 مليون دولار.

شهدت تونس أمس، حركة إحتجاجية غاضبة ضد الحكومة والبرلمان وحركة "النهضة الاسلامية" وسط تفشي سريع لفيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي وطالب المحتجون الحكومة بالتنحي وبحل البرلمان، وأن بعض المحتجين واستهدفوا مقرات النهضة الاسلامي.

كشف العاهل الاردني، الملك عبدالله الثاني في مقابلة مع قناة "سي أن أن" أمس، عن تعرض بلاده لهجمات بطائرات مسيرة "درون" إيرانية الصنع"، مضيفاً أن اشخاصاً دفعوا بطموحات أمنية لتنفيذ أجنداتهم.