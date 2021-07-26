الديار/ علي ضاحي

قال بعد 24 يوماً على إعلان المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار لائحة المسؤولين الذين قرر ملاحقتهم، لا يزال الملف على سخونته رغم الانشغال بالأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية المتفاقمة وانقطاع الكهرباء والمازوت والدواء وانتشار الفقر والعوز، وحتى الأنباء عن التوجه لتكليف الرئيس نجيب ميقاتي والدفع السريع نحو حكومة إنقاذية وانتخابية. وفي هذا السياق، يؤكد أهالي الشهداء أنّهم لن يتوقفوا ولو لساعة واحدة عن المطالبة بالحقيقة ورفع الحصانات، وأنّ تحركاتهم الميدانية ستشمل منازل السياسيين المطلوبين إلى التحقيق ولن تتوقف، ويشيرون إلى أنّ التلطّي وراء الحصانة لن يمنع الملاحقات. كذلك يؤكد فريق 8 آذار ولا سيما "الثنائي الشيعي" لتأكيد أنّه مع العدالة والتحقيق، وأنّه مع أهالي الشهداء وقضيتهم، لكنه يرفض أن يتحوّل إلى متورط في قتل الأبرياء، وأن يوضع أهالي الشهداء من الطائفة الشيعية في مواجهته، كما يرفض أن يكون التحقيق في هذا الانفجار الكبير على حسابه ومن كيسه وبشكل يشكل استهدافاً واضحاً له وللفريق السياسي المتحالف معه. وتجدر الإشارة إلى صدور بيان أمس عن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين والذي فند فيه أسباب اللجوء إلى العريضة النيابية والحملة التي تواجه "الثنائي الشيعي" و8 آذار وصولاً إلى التأكيد على المواجهة ضمن سقف تحقيق العدالة وحفظ دماء الشهداء ولكن من دون اتهامات وابتزاز وتوظيف سياسي لفريق سياسي من دون آخر.

نداء الوطن/ غادة حلاوي

تناولت موضوع الاستشارات النيابية الملزمة وقالت مستبقاً تكليفه، أجرى الرئيس السابق نجيب ميقاتي مروحة اتصالات مع عدد واسع من السياسيين فاتصل بالسياسيين المعنيين بالشأن الحكومي من دون استثناء، بمن فيهم رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الذي التقاه إلى مأدبة عشاء دعا اليها ميقاتي حيث تناول البحث جملة أمور تتعلق بالحكومة العتيدة. ووفق المعلومات التي تناقلتها مصادر موثوقة فان الاتفاق، وان كان حصل على كثير من النقاط واهمها تخلي باسيل عن الثلث الضامن، أعاد طرح موضوع تسلم حقيبة الداخلية وهو الأمر الذي قوبل برفض شديد من ميقاتي، الذي فضّل ومنعاً للاختلاف والتعطيل، أن تسند الداخلية إلى الثنائي الشيعي وبقي البحث معلقاً حول هذه النقطة، من دون الاتفاق على تسمية "التيار الوطني الحر" لميقاتي في الاستشارات. ومن الأمور قيد البحث في مسألة الحكومة والحقائب إسناد الداخلية إلى شخصية مسيحية من خارج "التيار الوطني الحر" ولا تشكل تسميتها استفزازاً لأي طرف. ويعني مثل هذا اللقاء بداية حلحلة تتجاوز التكليف إلى التأليف، بحيث تم تذليل العقبة الكبرى وهي الحوار بين الطرفين، وحرص ميقاتي على عدم اصطدام حكومته بغياب الميثاقية المسيحية والوقوف على رأي الأحزاب السياسية من دون استثناء.

الأخبار/ إيلي الفرزلي

تحدّث عن الحكم الذي صدر عن ديوان المحاسبة والذي يقضي بالغرامة بحق وزيري الأشغال الحالي والسابق، إضافةً إلى موظفين في الطيران المدني، لمخالفتهم القانون في التلزيمات المتعلقة بمنشآت النفط في المطار. وأضاف رغم أنّ الغرامات التي فُرضت هي الحد الأقصى المتاح في القانون، إلاّ أنّها لا تُشكّل رادعاً فعلياً لمن يستسهلون هدر المال العام، وهو ما يفترض أن يعالجه مجلس النواب من خلال تعديل القانون وتعديل قيمة الغرامات. لكن مع ذلك، فإن القرار الأخير، برمزيته، بدا أقرب إلى مضبطة اتهام بحق كل الوزراء الذين لا يعطون وزناً للقانون أو لرأي الهيئات الرقابية.