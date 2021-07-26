روسيا اليوم

إدارة "ماكس-2021": توقيع صفقات بقيمة 3,6 مليار دولار خلال أيام عمل المعرض

أعلنت إدارة معرض الطيران الدولي "ماكس-2021" أن صفقات تبلغ قيمتها الإجمالية 265 مليار روبل (ما يعادل 3,6 مليار دولار) تم توقيعها خلال الأيام الستة لعمل المعرض.

وفي تصريحات لوكالة "تاس" الروسية كشفت الإدارة أن المعرض الذي افتتح في 20 يونيو قرب مدينة جوكوفسكي بمقاطعة موسكو واختتمت فعالياته اليوم الأحد، جرى بمشاركة 831 شركة من 56 دولة، أما برنامجه فتضمن أكثر من 100 فعالية وتقديم ما يفوق 350 تقريرا استمع إليها خمسة آلاف شخص.

كما ذكرت إدارة المعرض أن ما يزيد عن 135 ألف شخص زاروا المعرض خلال أيام عمله الستة.