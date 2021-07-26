وكالة الأناضول

وزير خارجية قطر يبحث مع الرئيس الإيراني المستجدات الإقليمية

بحث وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأحد، المستجدات الإقليمية مع الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن رئيسي استقبل وزير الخارجية القطري الذي يزور العاصمة طهران.

وأضافت أن رئيسي أكد خلال اللقاء بأن العلاقات مع الجيران ستكون من أولويات الحكومة الجديدة وأنه ينبغي البحث عن جذور عدم الاستقرار بالمنطقة في الخارج.

وشدد أن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحققا إلا عبر تعاون الدول ورفضها التدخل الأجنبي.

بدوره، نقل آل ثاني تحيات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إلى رئيسي، مشيراً إلى أن بلاده ترغب بتعزيز علاقاتها مع طهران.

وفي وقت سابق، بحث وزير الخارجية القطري مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

توجيه جديد من السيسي بشأن الاستثمارات العامة

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، توجيهاً جديداً بشأن الاستثمارات العامة في البلاد، يقضي بالعمل على زيادة المخصصات المالية الموجهة لها.

ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، مشيرة إلى أن التوجيه الرئاسي يسهم في تعزيز الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية.

ويأتي التوجيه الرئاسي، الذي أصدره السيسي في إطار خطة الدولة المصرية "رؤية مصر 2023" التي تهدف إلى إرساء دعائم التنمية المستدامة.

ولفتت إلى أن توجيه السيسي جاء خلال اجتماعه بالحكومة المصرية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.