TL

تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تم باثنين وسبعين صوتاً نيابياً، وأعلن عنه بعد إجتماع بين رئيسي الجمهورية والبرلمان والرئيس المكلف. ميقاتي ألقى في نهاية النهار الطويل كلمة فيها ثلاثة مواقف الأول إنه يتوكل على الله، والثاني ان لديه ضمانات دولية والثالث أنه سيتعاون مع الرئيس عون لإنقاذ العهد.

المنار

انه الرئيس نجيب ميقاتي القادم الى المهمة الصعبة كما وصفها، ليس بعصا سحرية وانما بأمل التعاون بلا مهاترات لتأليف حكومة وفق المبادرة الفرنسية وبالتعاون مع رئيس الجمهورية، عسى ان يوقف تمدد النار التي تأتي على البلاد والعباد.

nbn

الرئيس المكلف وعملاً بمبدأ خير الكلام ما قل ودل أعلن أن المهمة صعبة ولكنها تنجح اذا تضافرت جهود الجميع بعيداً عن المناكفات والمهاترات والاتهامات التي لا طائل منها وقال: لو لم تكن لدي الضمانات الخارجية المطلوبة وقناعة أنه حان الوقت ليكون احد في طليعة العاملين على الحد من النار لما كنت اقدمت.

mtv

المرونة في السياسة لا تكفي، وخصوصاً في زمن التحديات والعقد الكبيرة. فهل ميقاتي قادر على ان يقدم للعهد ولباسيل ما لم يستطع ان يقدمه سعد الحريري لهما؟ وهل العهد وباسيل مستعدان ان يسهلا مهمة ميقاتي الى حد التخلي عن بعض مطالبهما؟ انهما السؤالان المحوريان، والجواب عنهما يحدد ما اذا كان هناك حكومة ام لا في الايام المقبلة.

NTV

محمد نجيب عزمي ميقاتي رئيساً مكلفاً باثنين وسبعين صوتاً نيابياً، يدخل رئيس تيار العزم النادي الحكومي للمرة الثالثة غير الثابتة لأن العبرة في التأليف كما اختصرها الرئيس نبيه بري، لم يكن لميقاتي مرشح منافس حيث انسجم التيار مع نفسه ولم يسم أحداً.

OTV

تؤكد معلومات الـ أو.تي.في. أن التيار الوطني الحر الذي لم يسم الرئيس نجيب ميقاتي، والذي اتخذ قراراً نهائياً وحاسماً بعدم المشاركة في الحكومة، مستعد لمقاربة موضوع الثقة بإيجابية، بناء على مضمون البيان الوزاري والخطوط العريضة لسياسة الحكومة الجديدة، التي سيعمل ما بوسعه لتسهيل ولادتها، تماماً كما فعل مع الرئيس سعد الحريري، الذي تعامل بسلبية مع كل تسهيل.

LBC

من يفسر للمواطن العادي كيف ينخفض الدولار سبعة آلاف ليرة دفعة واحدة وفي ساعات معدودة؟ من يضمن أن الأسعار ستنخفض بالسرعة التي ارتفعت فيها؟ ومن يراقب آلية الإنخفاض ووتيرتها؟

الميادين

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، وفداً روسياً برئاسة ألكسندر لافرنتييف، المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين، بحسب بيانٍ صادرٍ عن الرئاسة السورية.

الجزيرة

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد الاثنين أمراً بإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان من مهامهم.

العربية

استقبل ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، واصلاً إلى مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض.