لبنان الحر

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 341 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 544520، كما تم تسجيل حالتي وفاة.

صوت لبنان

أشرف وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب، على انطلاقة الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة، والشهادة المتوسطة للمرشحين الذين تقدموا بطلبات حرة، بحضوره إلى دائرة الإمتحانات، حيث كان في استقباله المدير العام للتربية بالتكليف رئيس اللجان الفاحصة، فادي يرق، ورئيسة دائرة الإمتحانات الرسمية، أمل شعبان، وكبار موظفي الوزارة وأعضاء اللجان الفاحصة، واطلع على انهاء طباعة الأسئلة وتغليفها وختمها بالشمع الأحمر، وانطلاقها مع دوريات قوى الأمن الداخلي إلى مراكز الإمتحانات الرسمية في المناطق اللبنانية كافة.

radio orient

عقدت كتلة "الوسط المستقل" إجتماعاً برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وحضور النائبين نقولا نحاس وعلي درويش للبحث في موضوع الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة العتيد. وقد تم خلال الاجتماع عرض الظروف المحيطة بالملف الحكومي ككل واجواء الاتصالات التي جرت، وقرار رؤساء الحكومة السابقين دعم ترشيح الرئيس نجيب ميقاتي لتولي مهمة تأليف الحكومة.

اذاعة النور

بارك مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان تسمية الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة، مؤكداً أن "دار الفتوى تدعم وتؤيد كل ما ينقذ لبنان من أزمته السياسية والاجتماعية والاقتصادية لتنعكس إيجاباً على مصالح وحاجات الناس اليومية وإيقاف عذاباتهم، والرئيس ميقاتي العضو الطبيعي في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى هو من الرجال الذين يؤمل منهم الكثير في وضع حد للانهيار الذي يعاني منه لبنان واللبنانيون وهو رجل دولة ومؤسسات بامتياز".

صوت المدى

التقى الرئيس ميشال عون وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا واكد له رغبة لبنان في التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب من دون تعديل في المهام والعديد مجدداً إدانته الخروقات الجوية الاسرائيلية للسيادة اللبنانية.