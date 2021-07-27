أبرزت المحادثات المباشرة التي أجرتها نائبة وزير الخارجية الأميركي وينري شيرمان مع المسؤولين الصينيين الكبار أوجه الخلافات الكبيرة بين البلدين، واصدرت الصين قائمة طويلة من المطالب والشكاوى، متهمة الولايات المتحدة بمحاولة احتواء وقمع تنمية الصين.

تعقد اللجنة النيابية الخاصة بالتحقيق في احداث اقتحام الكابيتول الأميركي اليوم أول جلساتها في الكونغرس وسط أجواء محمومة وخلافية بين الديمقراطيين والجمهوريين.

أكد المبعوث الأميركي الخاص لايران روبرت مالي، أن الضغوط الأميركية القصوى التي أطلقها الرئيس السابق دونالد ترامب ضد إيران فشلت، وأشار مالي إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى الاتفاق النووي في حال التزمت إيران هي الاخرى بتعهداتها النووية.

قالت الامم المتحدة أن ما يقرب من 2400 مدني افغاني قتلوا أو اصيبوا في أيار وحزيران مع تصاعد القتال بين متشددي حركة طالبان وقوات الامن الافغانية.