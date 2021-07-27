الجزيرة - السعودية

"قائد القوات البحرية" يرعى مراسم تعويم سفينة الملك "جازان"

برعاية قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، احتفلت القوات البحرية الملكية السعودية بمراسم تعويم السفينة الرابعة لمشروع السروات من نوع كورفيت "أفانتي 2200"، التي أطلق عليها رسمياً اسم سفينة الملك "جازان"، وذلك ضمن مراسم التعويم في حوض بناء السفن التابع لشركة نافانتيا بمملكة إسبانيا.

وشارك في حفل التعويم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من كبار ضباط القوات البحرية الملكية السعودية، والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في مدريد، ونائب الرئيس للاتصال المؤسسي والخدمات المساندة وتقنية المعلومات للشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI" وائل بن محمد السرحان ممثلاً للشركة وعدد من كبار المسؤولين من البحرية الإسبانية وممثلين من شركتي "سامي نافانتيا" و"نافانتيا الإسبانية"، بالإضافة إلى جهات أخرى.

أخبار الخليج - البحرين

وزير الشؤون الخارجية التونسي يُطلع أبو الغيط هاتفياً على التطورات الأخيرة التي شهدتها بلاده

تلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اتصالاً هاتفياً، من وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي عثمان جراندي.

وأفاد مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الاتصال تناول التطورات التي شهدتها تونس في المرحلة الأخيرة والتي أفضت إلى القرارات الرئاسية التي تم الإعلان عنها مساء أمس.

وأوضح أن الوزير التونسي وضع الأمين العام في الصورة بالكامل من الوضع السياسي الذي تشهده تونس ومن التفاعلات التي أدت لصدور القرارات الرئاسية في ضوء ما شهده الوضع الداخلي من حالة انسداد.

وذكر المصدر أن الأمين العام شكر الوزير التونسي على مبادرته بالاتصال وشرح الوضع، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي تحظى به التطورات التونسية من جانب الجامعة العربية ومن جانب الرأي العام العربي كافة.

كما أعرب عن دعم الجامعة العربية الكامل للشعب التونسي، وتمنياتها لتونس بسرعة اجتياز المرحلة المضطربة الحالية، واستعادة الاستقرار والهدوء وقدرة الدولة على العمل بفعالية من أجل الاستجابة لتطلعات ومتطلبات الشعب.

القدس - فلسطين

بايدن يستقبل الكاظمي لمناقشة الوجود الأميركي في العراق قبل أشهر من الانتخابات

استقبل الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في لقائه الأول مع رئيس الحكومة الذي يواجه ضغوطاً داخلية ويأمل الحصول على إعلان رسمي لجدول زمني لانسحاب الأميركيين من البلاد، ما يعطيه دفعا سياسياً قبل ثلاثة أشهر من انتخابات نيابية مبكرة.

الأهرام - مصر

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تشدد على أهمية إجراء عملية انتخابية شاملة والعمل بحسن نية لتحقيق الأهداف

تشارك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) في الاجتماع الذي يُعقد في العاصمة الإيطالية روما فى الفترة من 26 الى 29 تموز الجاري، بناء على دعوة من مجلس النواب الليبي.

ويتمثل دور بعثة أونسميل خلال هذا الاجتماع في تقديم الدعم والمشورة الفنية إلى اللجنة التابعة لمجلس النواب التي أنشئت عملاً بقرار مجلس النواب رقم 42 في تموز والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في وضع مشاريع قوانين انتخابية استناداً إلى مبادئ الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية ومبادئ حقوق الإنسان.

وشددت البعثة في بيان على أهمية إجراء عملية انتخابية شاملة للجميع وإشراك المجلس الأعلى للدولة في إعداد القوانين الانتخابية، بما في ذلك من خلال الاجتماع الذي سيُعقد في روما، وذلك تماشياً مع الأحكام ذات الصلة من الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق التي تم إقرارها في تونس بشأن إعداد التشريع الانتخابي.

وتحث البعثة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على العمل بحسن نية لتحقيق هذه الأهداف والتنسيق فيما بينهما بما يتماشى مع أحكام الاتفاق السياسي الليبي ذات الصلة.

وفي ختام البيان، أعربت البعثة عن امتنانها للحكومة الإيطالية على استضافتها الاجتماع وعن أملها في أن يسفر عمل اللجنة عن إقرار إطار قانوني وتحقيق المزيد من الزخم اللازم لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة للجميع وحرة ونزيهة في 24 كانون الأول.