الأخبار/ رلى ابراهيم

قالت إنّه وعلى الرغم من الدور الكبير والمؤثر الذي تلعبه فرنسا في الاتحاد الأوروبي، لم تجد أرضاً خصبة لدى جيرانها تساندها في مشروعها لفرض عقوبات ذات طابع سياسي على مسؤولين لبنانيين. 17 دولة أوروبية، على رأسها المجر وإيطاليا، عارضت الطرح الفرنسي واعتبرته غير قابل للتحقيق، فأجبرت مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي على وضع نظام عقوبات على لبنان يتضمن معايير قانونية واضحة تتعلق بتبييض الأموال واختلاسها وتهريبها، قاطعةً الطريق أمام أي مسعى للاقتصاص ممن تراه باريس معارضاً لأجندتها في لبنان. إنشاء نظام عقوبات لا يعني بأي حال من الأحوال إمكان فرضها، فالقرار يحتاج إلى إجماع أوروبي غير موجود حتى اللحظة.

الشرق/ تيريز القسيس صعب

تناولت الاستشارات النيابية وقالت خرجت الاستشارات النيابية التي أجريت أمس في القصر الجمهوري بتكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة، وقد حصل على ٧٢ صوتاً، فيما ٤٢ نائباً لم يسمونه، وغياب ٣ نواب، وصوت للسفير نواف سلام. وأضافت أنّ الرئيس ميقاتي الذي تسلّح بالغطاء والدعم الدولي لقبول تأليف الحكومة، أكد أنّ خطوته هذه ستكون صعبة، مشدداً على أنّه سيعمل ضمن المبادرة الفرنسية، وأنه مطمئن على الضمانات الخارجية المطلوبة. ونقلت عن مصادر متابعة أنّه إذا تمكّنت حكومة ميقاتي من وضع هذه النقاط في أولوياتها يمكن القول إن لبنان تمكن من اجتياز إجراء الانتخابات النيابية المقررة العام المقبل، وتجاوز خطر الانهيار التام والكلي لمؤسساته. وأضاف أنّ المصادر أكدت أنّ الرئيس ميقاتي لا يمكنه المماطلة في التأليف، ولا ترك الأمور معلقة إلى أجل غير مسمى. وقالت: لنر ما ستؤول إليه مشاورات التأليف اليوم في المجلس النيابي، ومطالب الكتل النيابية. فالواقع شيء والتمني شيء آخر. إنما المؤكد أن نهاية الشهر اقتربت وأن عصا العقوبات الأوروبية ما زالت تلوح في الأفق، فلنترك الأيام المقبلة ترسم المرحلة الجديدة التي عليها سيتقرر ليس فقط مصير البلد بل مصير المسؤولين في هذا البلد، ودائما بحسب المراجع الغربية.